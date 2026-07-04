Colombia venció 1-0 a Ghana y avanza a octavos de final del Mundial 2026

Colombia derrotó a Ghana 1-0 y ya está en octavos del Mundial

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Colombia superó a Ghana por 1-0 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, y avanza a los octavos de final del torneo.

El único gol del partido llegó en el minuto 14, obra de Juan Fernando Arias, en una jugada que tuvo un antecedente llamativo: apenas dos minutos antes, en el 12', el propio Arias había recibido tarjeta amarilla. El mediocampista colombiano respondió con el tanto que definiría el encuentro.

El partido también tuvo un momento de tensión en el minuto 56, cuando Luis Díaz anotó lo que habría sido el segundo gol de Colombia, pero el VAR anuló la anotación por fuera de juego, dejando el marcador sin cambios.

El dominio colombiano quedó reflejado en las estadísticas del partido: 61% de posesión frente al 39% de Ghana, 16 tiros contra ocho, y seis remates a puerta por ninguno de los africanos. Ghana no inquietó en ningún momento al portero colombiano.

En cuanto a las tarjetas, Ghana acumuló tres amarillas —Yirenkyi (min. 49), Fatawu (min. 66) y Seidu (min. 76)— frente a dos de Colombia: Arias (min. 12) y Ríos (min. 78).

El encuentro también registró un cambio temprano en Colombia: en el minuto ocho salió J. Córdoba y entró L. Suárez, lo que anticipó una gestión activa del banquillo por parte del técnico Néstor Lorenzo a lo largo de los 90 minutos.

Con esta victoria, Colombia confirma su condición de favorita en el torneo. Los cafeteros llegaron a este cruce como líderes del Grupo K con 7 puntos, tras vencer a Uzbekistán (3-1) y a RD del Congo (1-0), además de empatar sin goles con Portugal. Ghana, por su parte, había clasificado como tercer mejor tercero del Grupo L con cuatro puntos, por detrás de Inglaterra y Croacia.

Fue además el primer encuentro oficial de categoría A entre ambas selecciones en la historia del fútbol.

Ghana queda eliminado del Mundial 2026, mientras que Colombia se medirá a Suiza en los octavos de final el martes 7 de julio en Vancouver. Los suizos llegaron a esa ronda tras eliminar a Argelia 2-0 con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye.

«Colombia cerró el pleno de los equipos sudamericanos en dieciseisavos de final: avanzaron los cuatro. También ganaron los tres de América del Norte. De Europa, pasaron seis a octavos. Y de los nueve africanos, quedaron eliminados seis y pasaron tres. Colombia está bien. Pero sabe, o siente, que puede estar mejor», escribió Andrés Burgo en El País.