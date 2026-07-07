Lucas cumple 9 años: su madre espera un milagro que lo saque con vida de los escombros en La Guaira

Lucas Gámez cumple nueve años este lunes, atrapado bajo los escombros del edificio Miramar en La Guaira, donde permanece desde el 24 de junio, cuando dos terremotos devastaron el norte de Venezuela. Doce días después, equipos de rescate siguen trabajando sin descanso para encontrarlo y sus padres no pierden la esperanza de hallarlo con vida.

Su madre, Blancalida Martínez Coronado, y su padre, Marcos Gámez, no se han alejado del edificio en ningún momento y piden un milagro que les devuelva a su hijo.

El niño, nacido en Argentina y criado en Buenos Aires hasta enero de este año, visitaba a sus tíos en el edificio Miramar cuando los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 hicieron colapsar el inmueble. Desde entonces, los rescatistas han llevado a cabo un operativo con el fin de llegar hasta donde está encerrado.

Las señales de vida detectadas por cámaras térmicas en los primeros días se han ido debilitando. Según rescatistas entrevistados por Telediarios de Televisión Española (TVE), algunas señales son «casi nulas». Aun así, las brigadas internacionales —entre ellas equipos argentinos y el grupo USAR El Salvador— intentan abrir una segunda vía de acceso para aumentar las posibilidades de acceder hasta el sitio donde se encuentra el niño.

Aun contra reloj, los rescatistas trabajan de forma manual —cortando hierros con sopletes y rompiendo escombros con mazas—, para evitar que las máquinas pesadas derrumben lo que queda del edificio sobre él.

En la madrugada del domingo, se realizó una prueba de sonido con la voz de la madre para detectar movimientos o latidos del corazón. «Esta madrugada hicieron una prueba de sonido con mi voz, pero no hemos tenido respuesta. Se hizo a las 5 de la mañana, por el silencio. Vamos a tener resultados en un ratito, porque detecta hasta latidos del corazón», explicó Blancalida al canal argentino C5N. Aún se desconocen los resultados.

Este lunes, Taylor Villarreal, un especialista en geolocalización, realizó el pulsamiento del microchip del teléfono de Lucas y determinó la altura exacta donde se encuentra el aparato. «El teléfono está apagado, pero se puede localizar igual», precisó, y trasladó esa información a los rescatistas para orientar la búsqueda.

Blancalida no pierde la esperanza. «Tengo mucha fe, anoche conseguimos sacar una tortuguita. Sigue saliendo vida, hay aire ahí», dijo la víspera a C5N.

Este lunes, en el noveno aniversario de Lucas, sigue firme en su creencia: «Les pido que desde sus casas oren muchísimo porque creo que la fe mueve montañas y estoy muy esperanzada», expresó ante las cámaras de TVE.

El cumpleaños del niño desató una ola de mensajes en redes sociales. El humorista venezolano Kristopher Kerezsy publicó un texto que la madre de Lucas compartió en redes sociales: «Mientras muchos niños hoy apagan las velas de un pastel, él nos ha enseñado que la esperanza también puede mantenerse viva en la oscuridad. Feliz cumpleaños, Lucas. Que el mejor regalo de tus 9 años sea volver a casa con vida».

También llegó un mensaje de Carlos Páez, sobreviviente de la tragedia aérea de los Andes de 1972, quien pasó 70 días atrapado en la cordillera. En un video dirigido a Blancalida, Páez recordó que su propia madre no dejó de rezar ni un solo día: «54 años después estoy acá y creo que vale la pena tu lucha, vale la pena la fe que le pones, me conmueve».

Los terremotos del 24 de junio dejaron hasta este lunes 3,535 muertos confirmados y 16,740 heridos, según los datos oficiales del gobierno venezolano. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), sin embargo, estima que hay entre 50,000 y 55,000 personas desaparecidas. El pequeño Lucas es uno de los miles de rostros de una tragedia que aún no termina.