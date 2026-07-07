Familia busca desesperadamente a cubano desaparecido hace un mes en Florianópolis, Brasil

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El ciudadano cubano Yuri Domínguez Álvarez lleva un mes desaparecido en la ciudad de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, Brasil, sin que su familia haya podido obtener información alguna sobre su paradero.

Domínguez, de 46 años, fue visto por última vez el pasado 5 de junio, cuando salió de su vivienda de alquiler en el barrio Saco Grande llevando una mochila, y nunca regresó.

Su cuñada Karen Rubio publicó la alerta en el grupo de Facebook «Cubanos en Florianópolis» este domingo, cuando se cumplió un mes exacto de la desaparición.

«Hoy se cumple un mes desde que mi cuñado está desaparecido y no sabemos nada de él. (...) La familia está desesperada sin saber qué pudo haber pasado», expresó, y compartió una fotografía de Domínguez, a quien describió como un hombre alto y de piel blanca, sin precisar otras características físicas o detalles que puedan ser de utilidad a la búsqueda.

Ficha de búsqueda de Yuri Domínguez Álvarez. Delegación de Personas Desaparecidas de la Policía Civil de Santa Catarina

El teléfono de Domínguez permanece apagado desde el primer día, lo que ha impedido cualquier contacto, explicó.

Rubio hizo un llamado directo a los cubanos residentes en esa región: «Les pedimos por favor a la comunidad cubana en Florianópolis y alrededores que si alguien lo ha visto o sabe algo, nos ayude o nos contacte. Cualquier información por mínima que sea puede ser importante».

«Estamos muy preocupados. Por favor, compartan este mensaje. De verdad, cualquier ayuda cuenta», concluyó.

En respuesta a las preguntas de varios cubanos en el grupo, Rubio explicó que su cuñado se encuentra solo en Brasil, pues su esposa e hijos viven en Cuba; y es un hombre trabajador y tranquilo, que no se mete en problemas.

Señaló que un cubano que vive en la misma ciudad ayudó a la familia: presentó la denuncia ante la policía y acudió al hospital para tratar de encontrarlo, pero no había reporte de él.

«Se hizo la denuncia en la Policía y está también en la página de desaparecidos, y he compartido en todos los grupos que encontré de Florianópolis», dijo. «Quiero creer que está bien y no ha pasado lo peor, por el momento hace un mes que no tenemos nada».

En la misma red social, la usuaria Belkis Castellanos López compartió un aviso en su perfil y en el grupo «Cubanos en Curitiba». Explicó que Maite, hermana de Álvarez, la contactó para ampliar la difusión del caso entre la comunidad cubana en Brasil.

«Visto por última vez el día 5 de junio, saliendo de su renta, con una mochila, y no regresó, sospechamos que está en alguna zona rural», detalló Castellanos. Añadió que su celular sigue apagado y que él no estaba pagando la línea telefónica.

Domínguez residía en Saco Grande, un barrio en la parte norte de la isla de Santa Catarina con acceso a zonas naturales y rurales, lo que alimenta la hipótesis de que podría encontrarse en algún área alejada.

La desaparición de Domínguez fue registrada también por la organización SOS Desaparecidos en Brasil, luego de la denuncia formal ante las autoridades.

El caso ocurre en el contexto del masivo éxodo cubano hacia Brasil. En 2025, los cubanos presentaron 41,919 solicitudes de refugio en ese país, un incremento del 88 % respecto al año anterior, convirtiéndose en la primera nacionalidad solicitante de asilo, por encima de los venezolanos. Sólo entre enero y abril de 2026, otros 13,414 cubanos solicitaron refugio, representando el 58 % del total de solicitudes del país.

Florianópolis es uno de los destinos preferidos por los migrantes cubanos en Brasil, con una comunidad activa en redes sociales que recurre a esas plataformas para ayudar a localizar a sus compatriotas.