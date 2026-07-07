Impactantes nubes mammatus sorprenden el cielo de Matanzas: ¿qué significan?

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Una llamativa formación de nubes mammatus sorprendió esta semana a los habitantes de Matanzas y quedó inmortalizada en una fotografía del meteorólogo Henry Delgado Manzor, quien compartió la imagen en redes sociales junto con una explicación sobre este inusual fenómeno atmosférico.

"¡Nubes mammatus adornan el cielo de Matanzas! Su curioso nombre proviene del latín mamma, que significa 'mama' o 'ubre', y se debe a su inconfundible forma de bolsas o lóbulos colgantes", escribió Delgado Manzor en su cuenta de Facebook.

La imagen muestra decenas de protuberancias redondeadas suspendidas bajo la base de una extensa capa nubosa, iluminadas por tonalidades azuladas y rosadas que crean un paisaje poco habitual sobre la ciudad.

Las mammatus, también conocidas como nubes mastodónticas, no constituyen un tipo de nube independiente. Se forman en la parte inferior de grandes nubes de tormenta, especialmente los cumulonimbos, cuando masas de aire frío descienden y entran en contacto con aire más cálido e inestable.

De acuerdo con National Geographic, estas formaciones reciben su nombre por su parecido con bolsas o mamas y son relativamente fáciles de identificar por su característica apariencia.

Aunque su aspecto suele resultar inquietante, los especialistas aclaran que las mammatus no provocan tornados ni representan un peligro por sí mismas. Más bien son el resultado de tormentas ya desarrolladas y, en muchos casos, indican que la fase más intensa del fenómeno meteorológico ya ha pasado o comienza a alejarse.

Donde sí despiertan especial atención es en la aviación, ya que su presencia puede estar asociada a fuertes corrientes ascendentes y descendentes capaces de generar turbulencias severas.

No es la primera vez que Delgado Manzor documenta fenómenos atmosféricos poco comunes sobre Matanzas. En mayo de 2022 registró un agujero fallstreak en el cielo de la provincia y, en julio de 2025, captó un episodio de iridiscencia que también llamó la atención de los aficionados a la meteorología.

El verano constituye la época del año más favorable para observar este tipo de formaciones en Cuba. Entre mayo y octubre, el aumento de la actividad tormentosa favorece el desarrollo de grandes cumulonimbos, las nubes que suelen dar origen a las mammatus.

La fotografía compartida por el meteorólogo volvió a demostrar que, además de las lluvias y tormentas propias de la temporada, el cielo cubano también puede ofrecer espectáculos naturales de gran belleza que despiertan el interés de especialistas y aficionados por igual.