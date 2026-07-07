Prevén sincronizar la termoeléctrica Antonio Guiteras el 9 de julio tras mantenimiento

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La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras anunció este martes que prevé concluir el 8 de julio las reparaciones que mantiene en curso para sincronizar la planta con el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) al día siguiente, una noticia que llega en medio de la peor crisis eléctrica que atraviesa Cuba.

La información fue publicada en la página oficial de Facebook de la planta, apenas un día después de que el país sufriera el séptimo apagón total del SEN en apenas 18 meses. El colapso del lunes dejó una disponibilidad de alrededor de 1,000 MW frente a una demanda cercana a los 3,100 MW, con un déficit que superó los 2,200 MW.

La Guiteras permanece fuera de servicio desde el pasado 3 de julio, cuando registró su salida número 17 en lo que va de 2026. Desde entonces, especialistas trabajan en la reparación del economizador de la caldera, el componente que se ha convertido en el principal dolor de cabeza de la mayor termoeléctrica del país.

Según datos de la propia planta, ese sistema ha provocado la mitad de todas las averías registradas este año y ha sido responsable de las cinco últimas salidas consecutivas de la unidad. Solo entre enero y mayo acumuló 293 horas fuera de servicio por fallos en el economizador.

Durante junio se sustituyeron más de un centenar de cordones de soldadura defectuosos en un intento por reducir las averías, pero el problema sigue repitiéndose.

El director de la termoeléctrica, Román Pérez Castañeda, ha reconocido que la única solución definitiva pasa por una reparación capital que requeriría al menos 180 días de parada, con el reemplazo de unos 500 tubos y entre 1,000 y 1,200 cordones de soldadura. Sin embargo, ha admitido que esa intervención no puede realizarse porque "la situación del país todavía no lo permite".

La planta, con más de 38 años de explotación, no recibe un mantenimiento integral desde 2010. Aunque el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, prometió ejecutar esa reparación a finales de 2025, primero la aplazó por un "problema coyuntural" y posteriormente volvió a anunciarla en abril de este año, sin ofrecer una fecha concreta para su inicio.

Un alivio limitado para un sistema al borde del colapso

Mientras el SEN intenta recuperarse del apagón nacional del lunes, la incorporación de la Guiteras supondría alrededor de 200 MW adicionales para la red eléctrica.

Aunque ese aporte aliviaría parcialmente la generación, está lejos de resolver el déficit estructural que enfrenta el país. La crisis se ha agravado por la escasez de combustible: Cuba lleva más de tres meses sin recibir cargamentos de petróleo y actualmente solo produce unos 40,000 barriles diarios, muy por debajo de los entre 90,000 y 110,000 barriles que necesita para sostener el sistema eléctrico.

Este martes continuaba el proceso de reconexión del SEN mediante un corredor eléctrico desde Mariel hasta Sancti Spíritus, mientras el oriente del país seguía pendiente de la entrada en servicio de la CTE Carlos Manuel de Céspedes. En Matanzas, donde se encuentra la Guiteras, algunos municipios han acumulado hasta 87 horas consecutivas sin electricidad en lo que va de julio.

Los cubanos reaccionan con incredulidad

El anuncio de la fecha prevista para el regreso de la Guiteras estuvo acompañado de una avalancha de comentarios escépticos en las redes sociales.

"Para irse el día 10", ironizó una usuaria.

Otro internauta resumió el sentimiento de muchos cubanos, acostumbrados a las constantes averías de la planta: "El 9 entra, el 13 sale; el 20 entra, el 24 sale; el 31 entra, el 4 sale y así sucesivamente".

Las reacciones reflejan la pérdida de confianza de buena parte de la población en los anuncios oficiales sobre la estabilidad del sistema eléctrico, tras meses de apagones prolongados y repetidas averías en la principal central termoeléctrica del país.