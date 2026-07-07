Cuba sigue en apagón general casi 24 horas después del colapso del SEN

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Cuba amaneció este martes sumida en oscuridad casi total, con el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) sin recuperarse tras el colapso ocurrido el lunes a las 12:17 PM hora local, cuando la Unión Eléctrica (UNE) confirmó la desconexión total con un escueto comunicado: «Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas y comienzan a realizarse automáticamente los procedimientos para el restablecimiento».
El último parte oficial de la UNE data de más de ocho horas antes de este martes, cuando la empresa estatal reportó que la Unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara estaba «en Línea y subiendo carga» a las 12:20 horas del martes, acompañando el mensaje con la etiqueta #CubaNoSeRinde.
En ese mismo período, la UNE informó que generaban de forma estable unidades de Energás Boca de Jaruco y Varadero, y que se iniciaba el arranque de Mariel 5 y Habana 2, mientras los microsistemas —redes aisladas con grupos electrógenos diésel y paneles solares— continuaban operando para garantizar servicios vitales como hospitales, centros de comunicaciones y abasto de agua.
Desde entonces, ninguna actualización oficial ha llegado a la población, que permanece a oscuras sin saber cuándo se restablecerá el suministro.
La causa inmediata del colapso fue la salida de la Unidad No. 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey, que desencadenó una desconexión en cascada. La UNE señaló que no se registraron fallas en las unidades térmicas operativas en ese momento, lo que dejó sin explicación técnica clara el origen del evento.
Este es el séptimo apagón total del SEN en los últimos 18 meses y el tercero de 2026, en lo que constituye la peor crisis energética de la historia reciente de la isla. El lunes, el déficit pronosticado alcanzaba entre 2,200 y 2,230 MW, con una disponibilidad de apenas 1,000 MW frente a una demanda de 3,100 MW.
Las causas estructurales son múltiples y acumuladas: 106 centrales de generación distribuida paradas por falta de combustible, que representan 890 MW indisponibles; más de tres meses sin recibir envíos de petróleo; y la CTE Antonio Guiteras —la mayor del país— con 17 desconexiones en lo que va de 2026 y sin mantenimiento capital desde 2010.
El domingo previo, el 72% del territorio nacional quedó sin servicio durante el horario de máxima demanda, con una afectación máxima de 2,201 MW a las diez de la noche. En algunas zonas de Matanzas los cortes han llegado a 87 horas consecutivas; en La Habana el promedio ronda las 15 horas diarias sin electricidad.
La desesperación de la población se ha traducido en protestas. El 2 de julio, vecinos de La Lisa se concentraron frente a la sede municipal del Partido Comunista tras más de 50 horas sin electricidad ni agua. El 3 de julio, residentes de Regla salieron a las calles con fuerte despliegue policial y cortes de internet como respuesta.
Mientras tanto, Miguel Díaz-Canel elogió a los trabajadores de la UNE y atribuyó la crisis a un «bloqueo energético genocida» de Estados Unidos, afirmando que Washington «trata de inducir un estallido social por asfixia». La Embajada estadounidense en La Habana emitió una alerta de seguridad tras el colapso, recomendando a sus ciudadanos tomar medidas de preparación inmediata.
El precedente más reciente de apagón total fue el del 16 de marzo de 2026, que se extendió por 29 horas y 29 minutos, y que ya entonces fue considerado un umbral crítico para el sistema. Este nuevo colapso, con la recuperación avanzando a paso de tortuga y sin que se haya anunciado ningún plazo oficial, amenaza con superarlo.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue la causa del apagón total en Cuba el 6 de julio de 2026?
La causa inmediata del colapso fue la salida de la Unidad No. 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey, que desencadenó una desconexión en cascada. Sin embargo, la Unión Eléctrica (UNE) señaló que no se registraron fallas en las unidades térmicas operativas en ese momento, dejando sin explicación técnica clara el origen del evento.
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¿Cuáles son las causas estructurales de la crisis energética en Cuba?
Las causas estructurales incluyen la antigüedad y falta de mantenimiento de las termoeléctricas, la escasez de combustible debido a la interrupción de envíos de petróleo, y el mal estado de las centrales de generación distribuida. La CTE Antonio Guiteras, la mayor del país, no ha recibido mantenimiento capital desde 2010 y acumula múltiples desconexiones. Además, la generación de energía solar y gas es insuficiente para contrarrestar el déficit.
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¿Cómo ha afectado la crisis energética a la población cubana?
La población cubana enfrenta cortes prolongados de electricidad, que en algunos casos han alcanzado hasta 87 horas continuas. Esto ha provocado protestas en diversas regiones del país, como en La Lisa y Regla, donde se han registrado manifestaciones y cacerolazos. Además, la interrupción del servicio eléctrico afecta servicios básicos como el bombeo de agua y el funcionamiento de hospitales.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano frente a la crisis energética?
El gobierno cubano ha atribuido la crisis a un "bloqueo energético genocida" de Estados Unidos, alegando que Washington busca inducir un estallido social. Miguel Díaz-Canel ha elogiado a los trabajadores de la UNE y ha centrado las causas en factores externos. Sin embargo, no se han anunciado soluciones estructurales concretas para resolver la crisis de fondo.
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¿Cuánto tiempo podría durar la recuperación del sistema eléctrico cubano tras un apagón total?
La recuperación del sistema eléctrico tras un apagón total es técnicamente compleja y puede extenderse varios días. Este proceso requiere la creación de microsistemas regionales antes de poder reconectar las grandes termoeléctricas, lo que depende de la disponibilidad de combustible y de la capacidad operativa de las plantas generadoras.
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