Cuba sigue en apagón general casi 24 horas después del colapso del SEN

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Cuba amaneció este martes sumida en oscuridad casi total, con el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) sin recuperarse tras el colapso ocurrido el lunes a las 12:17 PM hora local, cuando la Unión Eléctrica (UNE) confirmó la desconexión total con un escueto comunicado: «Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas y comienzan a realizarse automáticamente los procedimientos para el restablecimiento».

El último parte oficial de la UNE data de más de ocho horas antes de este martes, cuando la empresa estatal reportó que la Unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara estaba «en Línea y subiendo carga» a las 12:20 horas del martes, acompañando el mensaje con la etiqueta #CubaNoSeRinde.

En ese mismo período, la UNE informó que generaban de forma estable unidades de Energás Boca de Jaruco y Varadero, y que se iniciaba el arranque de Mariel 5 y Habana 2, mientras los microsistemas —redes aisladas con grupos electrógenos diésel y paneles solares— continuaban operando para garantizar servicios vitales como hospitales, centros de comunicaciones y abasto de agua.

Desde entonces, ninguna actualización oficial ha llegado a la población, que permanece a oscuras sin saber cuándo se restablecerá el suministro.

La causa inmediata del colapso fue la salida de la Unidad No. 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey, que desencadenó una desconexión en cascada. La UNE señaló que no se registraron fallas en las unidades térmicas operativas en ese momento, lo que dejó sin explicación técnica clara el origen del evento.

Este es el séptimo apagón total del SEN en los últimos 18 meses y el tercero de 2026, en lo que constituye la peor crisis energética de la historia reciente de la isla. El lunes, el déficit pronosticado alcanzaba entre 2,200 y 2,230 MW, con una disponibilidad de apenas 1,000 MW frente a una demanda de 3,100 MW.

Las causas estructurales son múltiples y acumuladas: 106 centrales de generación distribuida paradas por falta de combustible, que representan 890 MW indisponibles; más de tres meses sin recibir envíos de petróleo; y la CTE Antonio Guiteras —la mayor del país— con 17 desconexiones en lo que va de 2026 y sin mantenimiento capital desde 2010.

El domingo previo, el 72% del territorio nacional quedó sin servicio durante el horario de máxima demanda, con una afectación máxima de 2,201 MW a las diez de la noche. En algunas zonas de Matanzas los cortes han llegado a 87 horas consecutivas; en La Habana el promedio ronda las 15 horas diarias sin electricidad.

La desesperación de la población se ha traducido en protestas. El 2 de julio, vecinos de La Lisa se concentraron frente a la sede municipal del Partido Comunista tras más de 50 horas sin electricidad ni agua. El 3 de julio, residentes de Regla salieron a las calles con fuerte despliegue policial y cortes de internet como respuesta.

Mientras tanto, Miguel Díaz-Canel elogió a los trabajadores de la UNE y atribuyó la crisis a un «bloqueo energético genocida» de Estados Unidos, afirmando que Washington «trata de inducir un estallido social por asfixia». La Embajada estadounidense en La Habana emitió una alerta de seguridad tras el colapso, recomendando a sus ciudadanos tomar medidas de preparación inmediata.

El precedente más reciente de apagón total fue el del 16 de marzo de 2026, que se extendió por 29 horas y 29 minutos, y que ya entonces fue considerado un umbral crítico para el sistema. Este nuevo colapso, con la recuperación avanzando a paso de tortuga y sin que se haya anunciado ningún plazo oficial, amenaza con superarlo.