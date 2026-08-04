"Muchos están orgullosos": EE.UU. sobre grupos afines al régimen cubano

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó este lunes que muchos de los grupos de izquierda vinculados al régimen cubano exhiben con orgullo esa relación, y que gran parte de la evidencia recogida en el informe oficial proviene de los propios comunicados y declaraciones públicas de esas organizaciones.

«Muchos de estos grupos están asombrosamente orgullosos de su asociación con el régimen cubano. Gran parte de lo citado en este informe son sus propios comunicados de prensa, sus propios comentarios. Están asombrosamente orgullosos de ello», declaró Pigott ante la prensa.

Las declaraciones se producen en el marco del informe «Cuba: La Capital del Comunismo del Siglo XXI», un documento de aproximadamente 100 páginas presentado el 20 de julio por el secretario de Estado Marco Rubio, que acusa al régimen de La Habana de haber respaldado durante décadas a movimientos radicales de izquierda dentro y fuera de Estados Unidos.

Pigott describió a Cuba como el «nexo y nodo» del extremismo de izquierda transnacional, y señaló que La Habana ha trasladado a la isla a decenas de miles de activistas de extrema izquierda a lo largo de décadas mediante lo que denominó «turismo revolucionario».

«La Habana ha traído a decenas de miles de extremistas de izquierda a lo largo de décadas, haciendo lo que llaman turismo revolucionario, lo que demuestra que el régimen cubano actúa como ese nexo y ese nodo para tantos grupos de extrema izquierda», sostuvo el portavoz.

El informe menciona explícitamente a organizaciones como Code Pink, The People's Forum, BreakThrough News, Tricontinental: Institute for Social Research, Antifa y el National Lawyers Guild, entre otras.

Pigott también vinculó estas revelaciones con la Conferencia Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, celebrada el 16 de julio en el Departamento de Estado con delegados de más de 60 países.

En ese foro, Rubio argumentó que el terrorismo político de extrema izquierda es responsable de más complots y ataques antigubernamentales en Estados Unidos que cualquier otra ideología.

«El terrorismo político de extrema izquierda está ahora a la par del terrorismo yihadista en cuanto a ataques en Europa», advirtió Pigott, quien subrayó que Washington toma el asunto «con toda seriedad».

El Departamento de Estado ya ha designado a cuatro grupos violentos de extrema izquierda como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, con más designaciones bajo revisión.

El régimen cubano rechazó el informe calificándolo de «panfleto calumnioso» y denunció un «neo-macartismo» por parte de Washington. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla encabezó la respuesta oficial rechazando las acusaciones de apoyo a grupos extremistas.

La reacción de algunos referentes internacionales de izquierda, como el español Pablo Iglesias, quien presumió de aparecer en el informe, reforzó precisamente el argumento central de Pigott: que esos grupos no ocultan, sino que celebran, su cercanía con La Habana.

«Estamos tomando esto en serio y estamos describiendo de manera transparente al pueblo estadounidense, en este informe, los vínculos exactos que estamos viendo», concluyó el portavoz.