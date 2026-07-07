España elimina a Portugal y Cristiano Ronaldo se despide del Mundial 2026

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Mikel Merino sentenció el duelo ibérico en el minuto 90 para darle a España una victoria por 0-1 ante Portugal este lunes en el AT&T Stadium de Dallas, en los octavos de final del Mundial 2026.

El tanto llegó con una asistencia de Ferrán Torres, quien había ingresado al campo en el minuto 75 sustituyendo a Alejandro Baena. Merino, recién entrado al terreno de juego en el 85' en lugar de Daniel Olmo, apareció en el momento decisivo para definir el único gol del partido.

Durante los primeros 89 minutos, Portugal resistió con orden y el marcador permaneció en blanco pese al dominio español. La selección de Luis de la Fuente controló el balón con el 56% de posesión frente al 44% luso, disparó 15 veces por nueve de los portugueses y acumuló seis remates a puerta contra apenas dos de sus rivales.

Los córners también reflejaron la superioridad española: siete frente a tres. Portugal, sin embargo, aguantó hasta que el cronómetro marcaba el tiempo añadido.

En los minutos finales, la tensión se disparó en el bando portugués. Bernardo Silva vio la tarjeta amarilla en el 89' y Renato Veiga fue amonestado en el 90', justo cuando el tanto de Merino ya había caído. España terminó el partido sin ninguna amonestación.

El encuentro tuvo una carga emocional especial por ser el último partido mundialista de Cristiano Ronaldo. El astro portugués, de 41 años, había confirmado la víspera que el Mundial 2026 sería su despedida de la competición: «Este será mi último Mundial, ¡pero esperemos que mañana no sea mi último partido!», declaró el sábado.

Ronaldo cerró su participación en el torneo con tres goles, incluyendo un doblete ante Uzbekistán el 23 de junio que lo convirtió en el primer jugador en anotar en seis Copas del Mundo distintas. Al pitido final, las cámaras captaron el abrazo entre el veterano delantero y Lamine Yamal, imagen que circuló de inmediato en redes sociales como símbolo del relevo generacional.

Portugal había llegado a esta ronda como segundo del Grupo K con cinco puntos y había eliminado a Croacia 2-1 en los dieciseisavos con un gol de Gonçalo Ramos en el descuento. España, por su parte, venía de golear 3-0 a Austria en la misma ronda el 2 de julio.

Con la victoria, España avanza a cuartos de final, donde aguarda el ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica.