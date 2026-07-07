Messi y Romero rescatan a Argentina con una remontada ante Egipto en los octavos del Mundial 2026

Vídeos relacionados:

Argentina superó este martes a Egipto por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026, disputados en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en uno de los partidos más dramáticos del torneo hasta la fecha.

La vigente campeona del mundo llegó a ir perdiendo por dos goles y necesitó tres tantos en el segundo tiempo para sellar la clasificación a cuartos de final, donde se medirá al ganador de Colombia vs. Suiza el sábado 11 de julio en Kansas City.

Yasser Ibrahim abrió el marcador en el minuto 15 con un cabezazo tras un córner, colándose entre Lisandro Martínez y Cuti Romero para sorprender al portero Dibu Martínez. La albiceleste intentó reaccionar de inmediato, pero Lionel Messi falló un penalti en el minuto 21, atajado por el guardameta egipcio Mohamed Sobeir.

El segundo tiempo comenzó con una polémica: el VAR anuló en el minuto 58 un gol de Mostafa Ziko por falta previa. Sin embargo, el mismo delantero anotó legalmente en el 67 para poner el 0-2 y dejar a Argentina al borde de la eliminación.

El técnico argentino respondió con dos cambios simultáneos en el minuto 66: salieron Tagliafico y De Paul, y entraron Nico González y Lautaro Martínez. La presión albiceleste se intensificó de inmediato.

Cristian «Cuti» Romero recortó distancias en el minuto 79 con un gol que encendió la remontada. Cuatro minutos después, Messi —que había fallado el penalti en el primer tiempo— anotó el definitivo 3-2 en el minuto 83 para desatar la euforia argentina.

El dominio estadístico de Argentina fue claro a lo largo del encuentro: 65% de posesión frente al 35% de Egipto, 18 tiros contra cuatro, y seis córners por uno. Sin embargo, los africanos supieron aprovechar sus escasas ocasiones para poner en serios aprietos al campeón.

Con esta victoria, Argentina avanza a cuartos de final y Egipto queda eliminado del torneo. La albiceleste llega a esta fase tras eliminar a Cabo Verde 3-2 en la prórroga de los dieciseisavos el 3 de julio en Miami, y había cerrado la fase de grupos con pleno de victorias y nueve puntos.

Messi, de 38 años, suma así un gol más en lo que se perfila como su último Mundial, convirtiendo cada partido en una cita histórica para el fútbol.