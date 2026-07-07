Messi y Romero rescatan a Argentina con una remontada ante Egipto en los octavos del Mundial 2026

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Argentina superó este martes a Egipto por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026, disputados en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en uno de los partidos más dramáticos del torneo hasta la fecha.
La vigente campeona del mundo llegó a ir perdiendo por dos goles y necesitó tres tantos en el segundo tiempo para sellar la clasificación a cuartos de final, donde se medirá al ganador de Colombia vs. Suiza el sábado 11 de julio en Kansas City.
Yasser Ibrahim abrió el marcador en el minuto 15 con un cabezazo tras un córner, colándose entre Lisandro Martínez y Cuti Romero para sorprender al portero Dibu Martínez. La albiceleste intentó reaccionar de inmediato, pero Lionel Messi falló un penalti en el minuto 21, atajado por el guardameta egipcio Mohamed Sobeir.
El segundo tiempo comenzó con una polémica: el VAR anuló en el minuto 58 un gol de Mostafa Ziko por falta previa. Sin embargo, el mismo delantero anotó legalmente en el 67 para poner el 0-2 y dejar a Argentina al borde de la eliminación.
El técnico argentino respondió con dos cambios simultáneos en el minuto 66: salieron Tagliafico y De Paul, y entraron Nico González y Lautaro Martínez. La presión albiceleste se intensificó de inmediato.
Cristian «Cuti» Romero recortó distancias en el minuto 79 con un gol que encendió la remontada. Cuatro minutos después, Messi —que había fallado el penalti en el primer tiempo— anotó el definitivo 3-2 en el minuto 83 para desatar la euforia argentina.
El dominio estadístico de Argentina fue claro a lo largo del encuentro: 65% de posesión frente al 35% de Egipto, 18 tiros contra cuatro, y seis córners por uno. Sin embargo, los africanos supieron aprovechar sus escasas ocasiones para poner en serios aprietos al campeón.
Con esta victoria, Argentina avanza a cuartos de final y Egipto queda eliminado del torneo. La albiceleste llega a esta fase tras eliminar a Cabo Verde 3-2 en la prórroga de los dieciseisavos el 3 de julio en Miami, y había cerrado la fase de grupos con pleno de victorias y nueve puntos.
Messi, de 38 años, suma así un gol más en lo que se perfila como su último Mundial, convirtiendo cada partido en una cita histórica para el fútbol.
Preguntas frecuentes sobre la remontada de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo logró Argentina remontar ante Egipto en el Mundial 2026?
Argentina logró remontar ante Egipto gracias a tres goles en el segundo tiempo. El equipo argentino, que perdía 0-2, consiguió darle la vuelta al marcador con goles de Cristian Romero y Lionel Messi, quien anotó el tanto definitivo para el 3-2.
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¿Quiénes fueron los jugadores clave en la victoria de Argentina sobre Egipto?
En la remontada de Argentina frente a Egipto, Cristian Romero y Lionel Messi fueron jugadores clave. Romero anotó el gol que inició la remontada, y Messi, a pesar de haber fallado un penalti en el primer tiempo, marcó el gol de la victoria en el minuto 83.
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¿Qué significa esta victoria para el futuro de Argentina en el Mundial 2026?
Con esta victoria, Argentina avanza a los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo se enfrentará al ganador del partido entre Colombia y Suiza. Esta victoria también refuerza la posibilidad de que Lionel Messi continúe su destacada trayectoria en lo que podría ser su último Mundial.
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¿Cuál fue el desempeño estadístico de Argentina en el partido contra Egipto?
Argentina dominó estadísticamente el partido contra Egipto. La selección argentina tuvo un 65% de posesión del balón frente al 35% de Egipto, realizó 18 tiros contra cuatro de los egipcios y obtuvo seis córners contra uno del rival.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.