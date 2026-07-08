Trump da por finalizada la tregua con Irán y explica ante la OTAN sus motivos con fuertes palabras

Donald Trump (i) y Helicópteros de la Armada de EE.UU. (d)

Donald Trump declaró este miércoles, ante los líderes reunidos en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, que la tregua con Irán ha llegado a su fin, cerrando la puerta a cualquier negociación y descargando una andanada de calificativos contra el régimen iraní sin precedente en el lenguaje de un presidente estadounidense en ejercicio.

Las declaraciones, recogidas por la cuenta oficial de la Casa Blanca Rapid Response 47, se producen tras una nueva escalada: Irán atacó tres buques comerciales en el Estrecho de Ormuz entre el lunes 6 y el martes 7 de julio, lo que desencadenó potentes ataques estadounidenses contra territorio iraní y la revocación de la licencia de venta de petróleo iraní vigente hasta el 21 de agosto.

«Son escoria. Son gente enferma»

Trump no midió sus palabras al describir al régimen de Teherán ante los aliados de la Alianza Atlántica.

«No quiero tratar con ellos más. Son escoria. ¿Saben lo que es la escoria? Son escoria. Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma. Son personas crueles y violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían. En lo que a mí respecta, se acabó», afirmó el presidente.

En una segunda intervención ante la cumbre, no rebajó el tono.

«Son gente malvada. Son gente enferma. Son personas mentalmente perturbadas. Debería haberse hecho hace 47 años», declaró Trump, en referencia a la Revolución Islámica de 1979.

El presidente también acusó al régimen de haber matado a 54,000 personas que protestaban dentro del propio Irán.

«Cuando la gente pregunta por qué no han tomado el poder, es porque están muertos. Los mataron. No tienen armas. Y el otro lado tiene ametralladoras», afirmó.

«Tenemos una cuenta que saldar»

Más allá de la coyuntura inmediata, Trump trazó un cuadro histórico de agravios acumulados durante casi cinco décadas.

«Irán se ha portado mal durante 47 años. Han matado a nuestros soldados, han matado a nuestra gente», señaló, recordando las bombas en carretera que dejaron a jóvenes militares sin piernas, sin brazos o sin rostro.

«Viven como en el infierno. Toda su vida cambió. Por culpa de Irán», añadió.

Concluida esa enumeración, Trump fue directo: «Tenemos una cuenta que saldar».

Mentirosos en la mesa de negociación

Una razón central que Trump esgrimió para dar por muerta la tregua fue la conducta iraní en las propias negociaciones.

«Hacemos un trato. Todo el mundo está de acuerdo. Sin arma nuclear. Salen fuera, hablan con la prensa. Dicen que nunca hablamos de eso. Algo les pasa. Están locos», afirmó.

Sobre sus negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner, Trump fue elogioso pero escéptico:

«Quieren negociar. Son buenas personas. Pero tienen que volver a mí. En lo que a mí respecta, es simplemente una pérdida de tiempo. Son mentirosos».

El presidente dejó abierta una rendija mínima al señalar que sus enviados pueden seguir hablando, pero fue categórico:

«No sé si vamos a tener un trato. Puede que lo hagamos sin trato, porque ¿saben qué? Es más fácil, porque esta gente miente y hace trampa».

Una tregua rota desde el principio

El acuerdo provisional entre Washington y Teherán fue firmado el 18 y 19 de junio de 2026 en Suiza por el vicepresidente JD Vance y el canciller iraní Abbas Araghchi, con mediación de Pakistán, Qatar, Arabia Saudí y Turquía.

El memorando establecía una tregua de 60 días, la reapertura del Estrecho de Ormuz -por donde transita un quinto del petróleo mundial- y negociaciones para la desnuclearización de Irán a cambio del levantamiento de sanciones.

Sin embargo, la tregua fue violada en múltiples ocasiones desde su firma. Irán respondió a los últimos bombardeos estadounidenses atacando bases militares en Kuwait y Bahréin, causando al menos un muerto y más de 60 heridos.

Trump precisó que las conversaciones no reanudarán ni siquiera tras la conclusión de los actos fúnebres del ayatolá Ali Jamenei, cuyo entierro definitivo está programado para el jueves 9 en Mashhad.

Sus palabras ya tuvieron efecto en los mercados: el precio del petróleo subió y el Bitcoin cayó tras el anuncio.