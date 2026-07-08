Un estadounidense demanda a ICE y al DHS: Esta es la causa

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David Streever, ciudadano estadounidense residente en Rochester, Nueva York, presentó una demanda federal contra ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) después de que agentes federales se presentaran en su domicilio -mientras él viajaba en Europa- para advertir a su esposa que un correo electrónico que él había enviado meses antes podía constituir una infracción de la ley federal.

El origen del incidente fue un mensaje de tres párrafos que Streever envió en enero de 2026 a Todd Lyons, entonces director interino del ICE, tras la muerte de Renee Good en Minneapolis el 7 de enero de 2026, ciudadana estadounidense de 37 años abatida por el agente de esa agencia, Jonathan Ross, durante un operativo en Minneapolis.

Muerte que fue seguida, poco después, por la de Alex Jeffrey Pretti, hechos ambos que desataron protestas masivas. Fue la indignación por ambos incidentes lo que llevó a Streever a escribir ese correo.

El correo que desató la investigación federal

El mensaje, cuyo asunto era «Lo que se viene», tenía un tono político contundente.

Streever comparaba a Lyons con el criminal de guerra nazi Reinhard Heydrich, y le auguraba un futuro de vergüenza y aislamiento.

«Eres un ser humano monstruoso y pasarás a la historia como el Reinhard Heydrich estadounidense, el carnicero», escribió Streever en el primer párrafo.

En el segundo advertía:

«La forma en que estás protegiendo la evidente ejecución en Minnesota, incluso mientras vemos los videos, te llevará a tu perdición. Incluso Trump se volverá contra ti antes del final, y serás un hombre triste y despreciado que se consume de vergüenza por su propia patética debilidad».

El tercer párrafo concluía:

«Jamás conocerás la paz. Intentarás perderte, escapar de la carga de saber la verdad sobre ti mismo. Pero vayas donde vayas, te encontrarás. Te atormentarás hasta tu último día en la Tierra».

Streever y sus abogados sostienen que el mensaje no contiene ninguna amenaza real de violencia, y que constituye discurso político protegido por la Primera Enmienda.

Agentes en su casa y luego en su hotel

Cinco meses después, en junio de 2026, dos agentes especiales del ICE se presentaron en el domicilio de Streever en Rochester mientras él se encontraba en Finlandia con su hija de siete años.

Los agentes entregaron a su esposa un «AVISO DE ADVERTENCIA» en el que se indicaba que Streever «podría estar infringiendo la ley federal», y se le ordenaba «cesar y/o interrumpir» dicha conducta, bajo amenaza de procesamiento penal.

Al regresar de Finlandia por el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, un tercer agente del DHS rastreó a Streever hasta su hotel en Nueva York esa misma noche.

Según la demanda, su esposa afirma que nunca reveló el nombre del establecimiento a nadie.

El personal del hotel impidió el acceso del agente, pero Streever recibió dos mensajes de voz de investigadores del DHS en su teléfono.

La hija de Streever lloró durante el trayecto en tren de regreso a Rochester, diciéndole que no quería que lo mataran.

La demanda y los argumentos legales

La demanda, conocida como Streever v. Mullin et al., fue presentada este lunes ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia y menciona también al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, como demandado.

Streever está representado por la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE), con sede en Filadelfia.

«Esto está muy claramente dentro de la protección de la Primera Enmienda», declaró Adam Steinbaugh, abogado de la fundación.

«Fue en el contexto de un discurso político».

La demanda solicita que el tribunal declare protegido el correo de Streever, que dictamine que las advertencias coartan ilegalmente la libertad de expresión y que prohíba al DHS y al ICE emprender nuevas acciones contra él por expresiones políticas similares.

La respuesta del gobierno

El ICE se negó a comentar, citando una investigación en curso, aunque señaló en un comunicado previo: «ICE investiga todas las amenazas creíbles contra sus empleados y agentes».

La oficina de Mullin rechazó las acusaciones: «Cualquier acusación de que el DHS esté intentando reprimir la libertad de expresión es categóricamente FALSA».

un caso paralelo

El caso no es aislado.

Paigelynne Gonyea, trabajadora electoral de Syracuse, fue confrontada por dos agentes del ICE en un centro de votación durante las primarias de Nueva York el 23 de junio de 2026, también por una publicación de Instagram de enero de 2026 en la que escribió «Creo que hoy es un gran día para que Jonathan sea acusado», junto a una foto del agente Ross.

La portavoz del DHS Lauren Bis acusó a Gonyea de haber cometido «un delito federal al publicar en línea la dirección de un agente del ICE».

Un representante de la Fiscalía General de Nueva York confirmó que la oficina está revisando ambos casos, en particular la interacción entre Gonyea y los agentes en los centros de votación.