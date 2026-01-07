Caos en Minnesota: Estado de emergencia tras operativo de ICE que dejó una mujer muerta

Vídeos relacionados:

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró este miércoles un estado de emergencia y pidió a la Guardia Nacional que se prepare, tras la muerte de una mujer que recibió disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los hechos se produjeron en medio de una confrontación vinculada a las crecientes redadas migratorias en el estado, informó EFE.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que la mujer murió durante un incidente ocurrido mientras oficiales de ICE realizaban un operativo en Mineápolis, la mayor ciudad del estado. }

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que la mujer era “una alborotadora violenta” que habría usado su vehículo como “arma”, intentando arrollar a los agentes “en un intento para matarlos”, lo que calificó como “un acto de terrorismo interno”.

Según su versión, un agente de ICE que “temía por su vida” realizó “disparos defensivos”.

McLaughlin indicó que la “presunta perpetradora” murió y que los agentes heridos “se recuperarán por completo”, sin revelar la identidad ni la nacionalidad de la víctima.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldó públicamente esa caracterización y también acusó a la mujer de cometer “un acto de terrorismo interno”, asegurando que las autoridades actuaron en “defensa propia”.

Noem declaró en una rueda de prensa en Brownsville (Texas) que el episodio reflejaba las agresiones a las que —según dijo— se enfrentan los agentes de ICE “a diario”.

El hecho se produjo en un contexto de una “enorme operación” de ICE en Minnesota.

El DHS reportó la detención acumulada de más de 1,000 migrantes en el estado, incluidos algunos de Ecuador, México y El Salvador, y señaló que solo el lunes se realizaron más de 150 aprehensiones, descritas como la mayor operación migratoria en lo que va de 2026.

En un comunicado, la dependencia afirmó que entre los detenidos había “asesinos, violadores, pedófilos y miembros de pandillas”, y destacó detenciones de personas de varios países, además de divulgar imágenes de algunos arrestos.

A nivel local, la reacción fue inmediata y confrontativa. El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, acusó a ICE de “estar matando gente” tras el fallecimiento de la mujer y exigió a los agentes que “se vayan al carajo”.

En una rueda de prensa, sostuvo que ICE no estaba aportando seguridad, sino “caos y desconfianza”, separando familias y “sembrando caos” en las ciudades.

Frey calificó de “mierda” y “basura” el argumento del DHS de que los disparos fueron en defensa propia.

Organizaciones y líderes latinos también condenaron lo ocurrido. El Caucus Hispano del Congreso sostuvo que la muerte fue resultado directo de una política “irresponsable” de la Administración Trump basada en “excesos violentos” contra inmigrantes y ciudadanos estadounidenses, y afirmó que el Gobierno “busca la violencia para justificar más violencia”.

El grupo pidió una investigación “transparente” y aseguró que utilizará herramientas legales para exigir rendición de cuentas.

CNN adelantó que la Administración Trump planeaba enviar unos 2,000 agentes federales a Mineápolis para encabezar una campaña de arrestos de inmigrantes, incluyendo a miembros de la comunidad somalí y de otros países.