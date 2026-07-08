La Unión Europea pide reformas políticas y económicas al régimen cubano

La Unión Europea exigió este martes al régimen cubano reformas políticas y económicas urgentes durante el debate de la Asamblea General de la ONU sobre el embargo estadounidense a Cuba, dejando en claro que la crisis que padece el pueblo cubano no puede atribuirse únicamente a las sanciones de Washington.

El embajador europeo ante las Naciones Unidas, Stavros Lambrinidis, pronunció el discurso en nombre del bloque y de sus estados miembros, al que también se sumaron países candidatos como Montenegro, Albania, Moldavia y Bosnia y Herzegovina, además de Noruega, Andorra, San Marino y el Reino Unido.

Lambrinidis reconoció el impacto humanitario adverso del embargo sobre los cubanos, pero fue categórico al señalar que eso no basta para explicar la situación de la isla: «La grave situación del pueblo cubano no se debe únicamente al embargo. Son urgentemente necesarias reformas políticas y económicas significativas por parte de las autoridades cubanas. Estas reformas deben incluir el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo cubano, así como la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente».

El diplomático europeo también exigió al régimen que abra espacios de diálogo constructivo e inclusivo con la sociedad civil, una demanda que cobra especial peso en un momento en que Cuba acumula 1,281 presos políticos, según datos citados por el Parlamento Europeo a finales de mayo de 2026.

Otra parte central del discurso fue la crítica directa a La Habana por su alineamiento con Moscú. «Lamentamos profundamente que la postura de Cuba ante la guerra ilegal de agresión de Rusia contra Ucrania no haya sido coherente con los principios de la Carta de la ONU», afirmó Lambrinidis, en referencia al voto cubano en contra de la resolución del 24 de febrero sobre el alto el fuego en Ucrania.

La UE instó al régimen a abstenerse de apoyar la agresión rusa y a impedir que ciudadanos cubanos se incorporen a las fuerzas militares de Rusia, en alusión a los estimados 20,000 cubanos reclutados desde 2023 para combatir en ese conflicto.

El debate en la ONU se celebró el mismo día en que Cuba sufría su tercer apagón masivo de alcance nacional en 2026, con más del 68% de la isla sin electricidad de forma simultánea.

Lambrinidis describió sin eufemismos la realidad cotidiana de los cubanos: «Millones de cubanos enfrentan hoy apagones diarios, escasez de medicamentos y alimentos, servicios públicos en colapso y dificultades crecientes para acceder incluso a la atención médica más básica. Los hospitales luchan por funcionar. Las familias pasan horas buscando combustible, transporte o productos esenciales».

El discurso europeo se enmarca en un endurecimiento progresivo de la postura de Bruselas hacia La Habana.

En junio, el Parlamento Europeo aprobó sanciones contra Díaz-Canel con 283 votos a favor, incluyendo medidas contra los dirigentes del conglomerado militar GAESA y la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado en 2016.

La Alta Representante Kaja Kallas había admitido en mayo que ese acuerdo «no ha dado los frutos esperados» tras casi una década.

En cuanto a la Ley Helms-Burton, la UE reiteró su rechazo a la aplicación extraterritorial de esa norma, que afecta los intereses económicos europeos, y reafirmó que el derecho comunitario prohíbe a sus estados miembros implementarla.

Lambrinidis cerró su intervención con un mensaje que resume la postura europea: «Seamos igualmente claros: la ayuda humanitaria por sí sola no resolverá la crisis de Cuba. Las decisiones soberanas importantes ya no pueden postergarse».