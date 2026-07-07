La Unión Europea exige al régimen cubano romper con Rusia

Stavros Lambrinidis, Embajador y Jefe de Delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas.

La Unión Europea aprovechó este martes el debate convocado por Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el embargo estadounidense para lanzar un mensaje inusualmente duro al régimen de Miguel Díaz-Canel: además de reclamar el fin de las sanciones de Washington, exigió a La Habana que deje de respaldar la invasión rusa de Ucrania y emprenda reformas políticas y económicas para enfrentar la crisis que vive la isla.

La declaración fue pronunciada por Stavros Lambrinidis, jefe de la delegación de la UE ante la ONU, en representación de los 27 Estados miembros y de varios países asociados, entre ellos Montenegro, Albania, Moldavia, Bosnia y Herzegovina, Noruega, Andorra, San Marino y el Reino Unido.

«Si bien reafirmamos la importancia de respetar el derecho internacional en todos los contextos, lamentamos profundamente que la postura de Cuba respecto a la guerra de agresión ilegal de Rusia contra Ucrania no haya sido coherente con los principios de la Carta de las Naciones Unidas», afirmó el diplomático.

Críticas por el respaldo a Moscú

Lambrinidis recordó que Cuba votó el 24 de febrero de 2026 contra una resolución de la ONU que pedía un alto el fuego y una paz duradera en Ucrania, alineándose con Rusia, Irán, Bielorrusia y Nicaragua.

La Unión Europea instó además al régimen cubano a «abstenerse de brindar cualquier tipo de apoyo a la agresión rusa» y a impedir que ciudadanos cubanos continúen incorporándose a las fuerzas militares rusas.

Según diversas estimaciones citadas por gobiernos occidentales y organizaciones de derechos humanos, entre 1.000 y 20.000 cubanos han combatido o combaten del lado ruso, con al menos 54 fallecidos identificados.

«La crisis no se debe solo al embargo»

Aunque la UE reiteró su tradicional rechazo al embargo estadounidense y advirtió que las sanciones, especialmente las disposiciones extraterritoriales de la Ley Helms-Burton, generan consecuencias humanitarias y afectan intereses económicos europeos, dejó claro que esa no es la única causa del deterioro que vive Cuba.

«La grave situación del pueblo cubano no se debe únicamente al embargo. Se necesitan urgentemente reformas políticas y económicas significativas por parte de las autoridades cubanas», subrayó Lambrinidis.

El representante europeo describió una isla marcada por apagones diarios, escasez de alimentos y medicamentos, hospitales al borde del colapso y dificultades para acceder al transporte y al combustible.

«La ayuda humanitaria por sí sola no resolverá la crisis de Cuba. Las decisiones soberanas importantes ya no pueden posponerse», afirmó.

Derechos humanos y presos políticos

La declaración también reclamó avances concretos en materia de derechos humanos.

La Unión Europea pidió la liberación de todos los presos políticos, el respeto de las libertades fundamentales y una mayor apertura al diálogo con la sociedad civil.

El pronunciamiento se produce semanas después de que la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, reconociera que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba no ha producido los resultados esperados tras casi una década de aplicación.

Ese giro también quedó reflejado el 18 de junio, cuando el Parlamento Europeo aprobó una resolución que solicita sanciones individuales contra Miguel Díaz-Canel bajo el régimen europeo de sanciones por violaciones de derechos humanos y plantea suspender el acuerdo de cooperación con La Habana.

La intervención europea tuvo lugar durante la sesión extraordinaria solicitada por el propio régimen cubano para debatir el embargo estadounidense, un mecanismo excepcional utilizado por primera vez por La Habana.

La Asamblea General aprobó la celebración del debate con 136 votos a favor, nueve en contra y 30 abstenciones, un respaldo sensiblemente inferior a los 165 votos obtenidos por Cuba en la votación anual celebrada en octubre de 2025.