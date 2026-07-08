Sandro Castro amenaza a Otaola y Mario Pentón con El Cangrejo en imágenes de IA

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Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, publicó este martes en sus Instagram Stories una serie de imágenes generadas por inteligencia artificial en las que aparecen dos figuras encerradas en una jaula frente al Capitolio de La Habana, con etiquetas que identifican a Alex Otaola y Mario Pentón como «Buitre Rencón» y «Aura Carrín», respectivamente.

Las imágenes, de estética épica y cinematográfica, llegaron un día después de que El Cangrejo concediera su primera entrevista a un medio estadounidense, USA Today, en la que se ofreció a negociar directamente con Donald Trump el futuro de Cuba.

Tanto Otaola como Pentón habían criticado duramente esa aparición pública.

En la primera imagen, las dos figuras presas llevan sus apodos burlescos y el candado de la jaula luce una «C» coronada, referencia directa a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias «El Cangrejo», nieto de Raúl Castro y coronel del MININT.

Publicación de Sandro Castro

Los lemas que rodean la escena incluyen «El Pueblo Unido Derrota al Caos», «Con Todos y Para el Bien de Todos» y «Viva Cuba Libre y Soberana», mientras una multitud celebra con banderas cubanas.

La segunda imagen, aún más elaborada, muestra un personaje híbrido humano-buitre —con gafas azules, barba blanca y collar con signo de dólar— encerrado en una jaula de hierro oxidado bajo el letrero «Ducado de Castaca» y un cartel que reza «Solo para Gente Bonita VIP».

Un cangrejo con uniforme militar y placa de «Guardia Imperial de Crustáceos» custodia la jaula con una llave dorada coronada.

Publicación de Sandro Castro

El estilo de alta producción de IA contrasta con el tono cheo y burlón del mensaje: Sandro Castro usa al propio «Cangrejo» como guardián y verdugo simbólico de sus adversarios mediáticos, en una sátira que mezcla imaginería revolucionaria con referencias a la élite privilegiada del régimen —«castaca» es el término cubano para esa clase.

El detonante inmediato fue la entrevista de El Cangrejo a USA Today el lunes, en la que declaró: «Si me designan puedo negociar con cualquier seleccionado por el Gobierno de EE.UU. Si se me da la oportunidad, claro que con Trump». La aparición generó indignación masiva en la comunidad cubana por el contraste entre sus palabras —«me duele mucho que las personas no puedan vivir como yo»— y su imagen con ropa Hugo Boss y zapatillas Hermès.

Otaola calificó la maniobra como un intento «desesperado» del régimen por captar simpatía internacional, mientras Pentón, periodista que ha cubierto la represión del régimen, también se pronunció críticamente. Sandro Castro, que ha dicho públicamente que «con Otaola no se puede hablar» pero mantiene una relación más cordial con Pentón, los encerró a ambos en la misma jaula simbólica.

El influencer habanero, que llegó a las páginas del New York Times en marzo de 2026 y acumula más de 160,000 seguidores en Instagram, es conocido por una sátira política ambigua que lo mismo apunta contra Díaz-Canel que contra figuras del exilio.

El Cangrejo, por su parte, sugirió en la entrevista que Cuba podría liberar presos políticos bajo «condiciones adecuadas», una declaración que no ha tenido respaldo oficial del régimen ni verificación independiente.