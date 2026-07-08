En pleno apagón general, se caen dos postes en Lawton

Dos postes eléctricos se derrumbaron este martes alrededor del mediodía en el barrio habanero de Lawton, municipio Diez de Octubre, mientras Cuba atraviesa su tercer apagón general del año. Según el reporte de Cubanet Noticias, la causa directa fue el estado de putrefacción de la base de uno de los postes, consecuencia directa de años sin mantenimiento.

El incidente se produce en el peor momento posible: el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) colapsó el lunes a las 12:37 horas tras la salida de la Unidad No. 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey, dejando a más de 9,6 millones de personas sin electricidad.

Ese apagón general —el octavo desde finales de 2024— registró un déficit eléctrico récord de entre 2.200 y 2.230 MW, con apenas 1.000 MW disponibles frente a una demanda de 3.100 MW.

La caída de los postes en Lawton ilustra que la crisis energética cubana va mucho más allá del déficit de generación: la red de distribución acumula décadas de abandono, con infraestructura deteriorada que cede ante cualquier tensión adicional.

Al momento del colapso del lunes, 106 centrales de generación distribuida —equivalentes a 890 MW— estaban paradas por falta de combustible, en un país que lleva más de tres meses sin suministros regulares de petróleo.

Este martes, casi 24 horas después del colapso, el gobierno reportó una recuperación parcial del servicio desde Mariel hasta Sancti Spíritus, beneficiando a unos 262.369 clientes en La Habana, mientras el resto del país seguía a oscuras.

Lawton tiene un historial reciente de conflictividad por los apagones. En marzo de 2026, vecinos del barrio quemaron basura y bloquearon calles tras 36 horas consecutivas sin electricidad, en una de las protestas más visibles de la capital ese mes.

El barrio también ha sufrido cortes de agua vinculados a fallos eléctricos en el impulsor de Palatino, una instalación clave de bombeo para varios municipios habaneros.

La red de telecomunicaciones tampoco escapó al colapso: ETECSA confirmó que el 47,5% de las radiobases y el 56,5% de los gabinetes de telecomunicaciones estaban fuera de servicio durante el apagón, agravando el aislamiento de la población.

Expertos estiman que Cuba necesitaría aproximadamente 10.000 millones de dólares para superar la crisis energética estructural, una cifra inalcanzable para un régimen que no ha podido ni siquiera mantener en pie los postes de su red de distribución.