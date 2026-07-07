La red móvil también se apaga en Cuba: ETECSA reporta más fallas por falta de respaldo eléctrico

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ETECSA reconoció este martes un deterioro generalizado de su red móvil en toda Cuba, atribuido directamente al colapso eléctrico que mantiene al país sin luz desde el lunes.
La empresa de telecomunicaciones del régimen publicó una nota informativa oficial en Facebook en la que admitió que «ante fallas eléctricas y dificultades en los grupos electrógenos que dan respaldo a la red, se ha reportado un incremento de las afectaciones del servicio móvil».
El comunicado llega casi 24 horas después de que Cuba sufriera una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional el lunes 6 de julio, el séptimo apagón total en 18 meses y el tercero en lo que va de 2026.
Este martes, Cuba seguía sumida en el apagón general casi 24 horas después, sin que el sistema eléctrico nacional se hubiera recuperado por completo.
La dependencia de la red de telecomunicaciones respecto al suministro eléctrico es un problema estructural que la propia ETECSA ha reconocido.
En junio de 2026, un funcionario de la empresa admitió públicamente que «la infraestructura de telecomunicaciones no es posible mantener operativa más de 24 horas sin energía de la red».
Los datos oficiales de la empresa ilustran la magnitud del problema: los cortes eléctricos dejan fuera de funcionamiento cerca del 47.5% de las radiobases móviles y el 56.5% de los gabinetes de telecomunicaciones a escala nacional.
Aproximadamente 450 radiobases son interrumpidas diariamente por el uso prolongado de los generadores, que acumulan averías mecánicas y agotamiento de combustible.
La situación es especialmente crítica en provincias como Sancti Spíritus, donde solo 21 de las 70 centrales telefónicas cuentan con grupos electrógenos de respaldo, dejando vulnerables más de 288,000 líneas móviles.
Un escenario similar ya se vivió en marzo de 2026, cuando una avería en el generador de ETECSA en Cárdenas dejó a esa ciudad sin señal móvil ni fija.
Como medida paliativa, ETECSA ha comenzado a instalar paneles solares en algunas localidades, aunque con una autonomía limitada de entre siete y ocho horas, insuficiente para sostener la red durante apagones prolongados como el actual.
Este martes, la Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió su séptima alerta de seguridad del año, advirtiendo que la red eléctrica cubana «es cada vez más inestable».
En paralelo, desde el 2 de julio se han registrado cacerolazos y protestas espontáneas en La Habana y Santiago de Cuba, respondidas con operativos policiales.
En su nota, ETECSA se limitó a señalar que «nuestros especialistas laboran permanentemente para garantizar su disponibilidad», sin ofrecer plazos ni detalles sobre la magnitud real de las zonas afectadas.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y de telecomunicaciones en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué ETECSA está experimentando fallas en su red móvil en Cuba?
ETECSA está experimentando fallas en su red móvil debido a la falta de respaldo eléctrico, producto del colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en Cuba. La dependencia de ETECSA del suministro eléctrico provoca que los apagones afecten el funcionamiento de aproximadamente el 47.5% de las radiobases móviles y el 56.5% de los gabinetes de telecomunicaciones del país.
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¿Cómo afecta la crisis energética de Cuba a las telecomunicaciones en Sancti Spíritus?
En la provincia de Sancti Spíritus, solo 21 de las 70 centrales telefónicas cuentan con grupos electrógenos de respaldo, lo que deja vulnerables a más de 288,000 líneas móviles. Esto significa que los apagones prolongados pueden dejar a amplias zonas sin telefonía ni internet, afectando tanto la comunicación personal como el funcionamiento de servicios vitales.
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¿Qué medidas está tomando ETECSA para enfrentar los apagones en Cuba?
Como medida paliativa, ETECSA ha comenzado a instalar paneles solares en algunas localidades para proporcionar respaldo energético a su infraestructura de telecomunicaciones. Sin embargo, la autonomía de estos sistemas es limitada, de entre siete y ocho horas, lo que resulta insuficiente para los prolongados apagones que enfrenta el país.
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¿Cuál es la situación actual del sistema eléctrico en Cuba?
Cuba está experimentando una de las peores crisis energéticas de su historia reciente, con apagones que afectan a más del 60% del territorio nacional durante las horas pico. Las causas incluyen falta de mantenimiento en las unidades de generación, escasez de combustible y problemas estructurales acumulados a lo largo de los años.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.