La red móvil también se apaga en Cuba: ETECSA reporta más fallas por falta de respaldo eléctrico

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ETECSA reconoció este martes un deterioro generalizado de su red móvil en toda Cuba, atribuido directamente al colapso eléctrico que mantiene al país sin luz desde el lunes.

La empresa de telecomunicaciones del régimen publicó una nota informativa oficial en Facebook en la que admitió que «ante fallas eléctricas y dificultades en los grupos electrógenos que dan respaldo a la red, se ha reportado un incremento de las afectaciones del servicio móvil».

El comunicado llega casi 24 horas después de que Cuba sufriera una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional el lunes 6 de julio, el séptimo apagón total en 18 meses y el tercero en lo que va de 2026.

Este martes, Cuba seguía sumida en el apagón general casi 24 horas después, sin que el sistema eléctrico nacional se hubiera recuperado por completo.

La dependencia de la red de telecomunicaciones respecto al suministro eléctrico es un problema estructural que la propia ETECSA ha reconocido.

En junio de 2026, un funcionario de la empresa admitió públicamente que «la infraestructura de telecomunicaciones no es posible mantener operativa más de 24 horas sin energía de la red».

Los datos oficiales de la empresa ilustran la magnitud del problema: los cortes eléctricos dejan fuera de funcionamiento cerca del 47.5% de las radiobases móviles y el 56.5% de los gabinetes de telecomunicaciones a escala nacional.

Aproximadamente 450 radiobases son interrumpidas diariamente por el uso prolongado de los generadores, que acumulan averías mecánicas y agotamiento de combustible.

La situación es especialmente crítica en provincias como Sancti Spíritus, donde solo 21 de las 70 centrales telefónicas cuentan con grupos electrógenos de respaldo, dejando vulnerables más de 288,000 líneas móviles.

Un escenario similar ya se vivió en marzo de 2026, cuando una avería en el generador de ETECSA en Cárdenas dejó a esa ciudad sin señal móvil ni fija.

Como medida paliativa, ETECSA ha comenzado a instalar paneles solares en algunas localidades, aunque con una autonomía limitada de entre siete y ocho horas, insuficiente para sostener la red durante apagones prolongados como el actual.

Este martes, la Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió su séptima alerta de seguridad del año, advirtiendo que la red eléctrica cubana «es cada vez más inestable».

En paralelo, desde el 2 de julio se han registrado cacerolazos y protestas espontáneas en La Habana y Santiago de Cuba, respondidas con operativos policiales.

En su nota, ETECSA se limitó a señalar que «nuestros especialistas laboran permanentemente para garantizar su disponibilidad», sin ofrecer plazos ni detalles sobre la magnitud real de las zonas afectadas.