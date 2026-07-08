EE.UU. exige al régimen cubano liberar presos políticos, libertad económica y devolver derechos al pueblo

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, exigió este martes ante la Asamblea General que el régimen cubano libere a sus presos políticos, permita una libertad económica genuina y devuelva al pueblo cubano los derechos que le han sido arrebatados durante décadas.

La intervención tuvo lugar en una sesión extraordinaria convocada por Cuba para debatir el embargo estadounidense, que terminó aprobándose con 136 votos a favor, 9 en contra y 30 abstenciones.

Waltz reencuadró el debate desde su primera frase: «Se ha hablado mucho del bloqueo hoy, y efectivamente existe un bloqueo ante todos nosotros: el bloqueo que el régimen cubano ejerce de forma despiadada a su propio pueblo, década tras década».

La sesión coincidió con el tercer colapso total del sistema eléctrico cubano en lo que va de 2026, circunstancia que el embajador aprovechó para ilustrar la hipocresía del régimen.

«Tristemente, Cuba vuelve a estar en la oscuridad. Hay un nuevo apagón en toda la isla. Pero siempre parece que hay luz y electricidad para el régimen, para la dictadura. Ahora mismo hay electricidad en el complejo de la familia Castro. Allí sí que hay luz», señaló.

El momento más impactante del discurso llegó cuando Waltz exhibió fotografías de presos políticos cubanos ante los delegados, leyendo sus nombres en voz alta. Mencionó a Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, cuya condena de cinco años vence el 9 de julio; a Maykel «Osorbo» Castillo Pérez, rapero coautor de «Patria y Vida», condenado a nueve años; a Duannis León Taboada, poeta de 24 años sentenciado a 14 años y actualmente en celda de castigo en Combinado del Este; y a los hermanos Jorge y Martín Perdomo, cuya detención la propia ONU ha condenado y cuya liberación ha exigido.

«No son violentos, no tienen armas. Lo que llevan son flores, y escriben poesía y canciones, y por eso el régimen intenta acabar con ellos metiéndolos en la cárcel», declaró Waltz.

El embajador también cuestionó la narrativa del embargo total señalando que asistencia humanitaria de Canadá, China, la Unión Europea, España, Rusia y la propia ONU llega a la isla sin impedimento, y que un petrolero transportó recientemente 750,000 barriles de petróleo a Cuba. «No hay un bloqueo estadounidense. El único embargo es la guillotina que tiene el régimen sobre las cabezas de sus propios ciudadanos», afirmó.

Waltz denunció además que GAESA, el conglomerado militar que controla cerca del 70% de la economía cubana, maneja un fondo fiduciario de 18,000 millones de dólares del que «ni un centavo va al pueblo cubano», y acusó al régimen de apropiarse de los salarios de médicos enviados al exterior y de cubanos reclutados para combatir en Ucrania.

Preguntó también cómo es posible que no haya combustible para los hospitales, pero sí para el jet privado de la familia Castro, cuya fortuna incluiría, según afirmó, 700 mansiones en Cuba, la Costa del Sol y Moscú.

El discurso estuvo marcado por dos interrupciones del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla mediante mociones de orden, ambas rechazadas por la presidencia de la Asamblea.

En la primera, Rodríguez llamó a Waltz «mentiroso» y afirmó que la ONU «no es un campamento de boinas verdes». Waltz respondió sin inmutarse: «La verdad ofende, y la verdad no es una falta de respeto».

En su propia intervención, Rodríguez reiteró que las conversaciones entre Cuba y EE.UU. no muestran ningún avance y cifró los daños del embargo entre marzo de 2025 y febrero de 2026 en 8,103 millones de dólares, con un impacto acumulado de 178,700 millones.

El resultado de 136 votos a favor del debate es significativamente inferior a los 165 que Cuba obtuvo en la votación anual de octubre de 2025, lo que refleja el efecto de la intensa campaña diplomática de Washington.

Los nueve países que votaron en contra fueron EE.UU., Argentina, Costa Rica, Israel, Marruecos, República Checa, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania.

Waltz cerró su intervención con un llamado directo a los delegados: «Estén del lado del pueblo cubano, no estén con el régimen que ha quebrado a ese país. No pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ha llegado la hora de tomar una decisión».