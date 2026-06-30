Cuba convoca una sesión extraordinaria en la ONU para denunciar el embargo de EE.UU.

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla anunció este martes que La Habana solicitó formalmente la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el próximo 7 de julio, con el propósito de denunciar el endurecimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la isla.

Según informó el propio ministro de Relaciones Exteriores en su cuenta de X, la reunión se celebrará bajo el Tema 38 de la agenda de la ONU, titulado «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba».

Rodríguez aseguró que la sesión permitirá denunciar lo que calificó como «las acciones agresivas del gobierno de Estados Unidos», entre ellas «la amenaza y posibilidad real de agresión militar, el cerco energético y otras medidas de recrudecimiento extremo» del embargo.

El gobierno cubano sostiene que las sanciones estadounidenses constituyen «un acto de genocidio, de castigo colectivo» y una «violación flagrante y sistemática de los derechos humanos de los cubanos y del Derecho Internacional Humanitario».

Minutos después de anunciar la convocatoria, el canciller acusó además a Washington de intentar impedir la celebración de la sesión.

«Denunciamos las presiones inéditas y los argumentos mendaces que ha utilizado el gobierno de Estados Unidos para impedir esta sesión, tratando de intimidar a los Estados Miembros, censurar su derecho a pronunciarse, y amenazan con maniobras procesales para impedir esa sesión convocada para el 7 de julio», escribió en X.

Asimismo, afirmó que el Departamento de Estado realiza gestiones diplomáticas para bloquear la reunión y justificar, a su juicio, «violaciones flagrantes de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional».

La convocatoria llega en un momento de creciente presión económica sobre el régimen cubano. Desde enero de 2026, la administración de Donald Trump ha endurecido progresivamente las sanciones contra la isla. Primero emitió la Orden Ejecutiva 14380, que declaró a Cuba una «amenaza inusual y extraordinaria» y autorizó la imposición de aranceles a países que suministren petróleo al país. Posteriormente, en mayo, amplió el alcance de las sanciones secundarias mediante una nueva orden ejecutiva.

A esas medidas se sumaron las sanciones impuestas el 7 de mayo contra GAESA, el conglomerado militar que controla amplios sectores de la economía cubana, y las anunciadas el 11 de junio contra la empresa estatal CUPET. Como consecuencia, las importaciones de combustible hacia la isla se redujeron entre un 80 % y un 90 %, agravando una crisis energética que mantiene apagones de hasta 25 horas diarias en numerosas localidades del país.

La reunión prevista para el 7 de julio no corresponde a la tradicional votación anual sobre el embargo, que la Asamblea General celebra cada octubre, sino a una sesión extraordinaria solicitada por Cuba mediante un mecanismo poco habitual, con el que busca dar visibilidad internacional al deterioro de la situación económica y energética.

El escenario diplomático, sin embargo, también ha cambiado en los últimos años. En la votación anual de octubre de 2025, la resolución presentada por Cuba obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones, el respaldo más bajo en más de tres décadas. Un año antes había recibido el apoyo de 187 países, mientras que en 2025 varios gobiernos latinoamericanos, entre ellos Argentina y Paraguay, votaron por primera vez en contra del texto.

Rodríguez cerró su anuncio reiterando una de las consignas más utilizadas por el gobierno cubano en su campaña internacional contra las sanciones estadounidenses: «Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí».