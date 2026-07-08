Trump retirará Siria de la lista de patrocinadores del terrorismo; Cuba sigue en ella

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Donald Trump anunció este miércoles su intención de retirar a Siria de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado, un paso que dejaría a Cuba, Irán y Corea del Norte como los únicos tres países que permanecen en ese registro.

El anuncio se produjo durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, en el marco de la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, Turquía.

«Creo que lo haré. ¿Por qué no iba a hacerlo? Ha hecho un gran trabajo», declaró Trump ante los medios, antes de zanjar la cuestión con un escueto «sí, lo haré», dirigiéndose directamente al secretario de Estado Marco Rubio.

Horas después, Rubio notificó formalmente al Congreso la decisión del presidente. «Este paso histórico abre nuevas posibilidades para la recuperación y el desarrollo económico, brindando al pueblo sirio la oportunidad de alcanzar un gran futuro», escribió el secretario de Estado.

Siria es el país con mayor antigüedad en esa lista: fue incluida el 29 de diciembre de 1979, convirtiéndose en uno de los cuatro miembros originales junto a Irak, Libia y Yemen del Sur. Era el único de esos cuatro que permanecía en ella, tras la eliminación de Libia en 2006.

La designación se sostuvo durante décadas por el apoyo del régimen de Bashar al-Assad a grupos como Hamás, Hezbolá y la Yihad Islámica Palestina, así como por sus vínculos con Irán. La retirada pondría fin a 47 años de inclusión en la lista.

El camino hacia esta decisión comenzó con el colapso del régimen de Assad en diciembre de 2024 y la llegada al poder de Al Shara. En junio de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14312, que revocó las sanciones económicas estadounidenses sobre Siria. La notificación al Congreso de este miércoles representa el paso formal definitivo para completar la retirada de la designación.

Trump elogió con entusiasmo al mandatario sirio durante el encuentro en Ankara. «Ha unificado el país en un período de tiempo muy corto», afirmó, y añadió: «Es un gran líder, es respetado por todos, incluyéndome a mí, y estamos orgullosos de tenerlo con nosotros».

Mientras Siria abandona la lista, Cuba continúa en ella sin perspectivas de salida. Trump reincorporó a la isla el 20 de enero de 2025, su primer día de regreso a la Casa Blanca, revocando la decisión que Biden había tomado apenas seis días antes como parte de un acuerdo mediado por el Vaticano para liberar a más de 500 presos políticos.

En junio de 2026, Rubio ratificó ante el Senado que Cuba permanece en la lista por su apoyo al ELN y las FARC, y por albergar bases de inteligencia chinas y rusas en su territorio. Cuba fue incluida originalmente en 1982, retirada por Obama en 2015, reincorporada por Trump en enero de 2021 y sometida desde entonces a un ciclo de entradas y salidas según la administración de turno.

Con la salida de Siria, la lista de patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado quedaría reducida a sus tres miembros restantes: Cuba —en la lista desde 1982, con interrupciones—, Irán —desde 1984— y Corea del Norte —reincluida en 2017—.