Johana Tablada describe a Rubio como "enfermo de ambición, complejo y odio" en un nuevo ataque al secretario de Estado

La diplomática cubana, Johana Tablada de la Torre, volvió a arremeter públicamente contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con un extenso mensaje en redes sociales en el que lo describió como un hombre "enfermo de ambición, complejo y odio".

Fiel al libreto chabacano de la llamada "diplomacia revolucionaria", la embajadora y segunda jefa de misión en México salió al ataque para descalificar el reciente informe del Departamento de Estado que presenta al régimen cubano como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

En una publicación cargada de ataques políticos y personales, Tablada comparó la elaboración del informe con un relato de ficción. "Como Sherezade, con el Sultán, cada día es un nuevo cuento de ficción para convencer al jefe de mantener y endurecer otro día más el cerco criminal vs Cuba", escribió al referirse al documento divulgado por Washington.

La diplomática sostuvo que el informe forma parte de una estrategia para presentar a Cuba como una amenaza inexistente y responder a intereses políticos internos de la administración estadounidense. Según afirmó, el objetivo sería fortalecer la narrativa impulsada por Donald Trump y Marco Rubio en un contexto que calificó de adverso para sus intereses electorales.

Tablada también rechazó uno de los principales argumentos expuestos en el informe: la influencia del régimen cubano sobre movimientos de izquierda y organizaciones políticas en Estados Unidos y otros países. A su juicio, atribuir el activismo progresista a una operación dirigida desde La Habana constituye "un acto de desprecio profundo" hacia quienes defienden esas posiciones políticas.

La parte más agresiva de su mensaje estuvo dirigida directamente contra Rubio. Además de asegurar que está "enfermo de ambición, complejo y odio", la funcionaria afirmó que el secretario de Estado "ha mentido toda su vida política para su beneficio personal y el de sus patrocinadores" y lo acusó de utilizar a Cuba como argumento recurrente para justificar sus políticas.

No es la primera vez que Tablada convierte a Rubio en el principal blanco de sus declaraciones públicas.

En los últimos meses lo ha acusado de ser responsable de la migración masiva de cubanos hacia Estados Unidos, de "extorsionar" a Trump durante el impeachment de 2019 y lo ha calificado de "ignorante", "papelacero", "el verdadero inepto" y "cobarde y mentiroso".

La nueva publicación mantiene esa línea de confrontación personal, aunque eleva el tono con nuevas descalificaciones dirigidas al jefe de la diplomacia estadounidense.

En su nueva publicación, Tablada también responsabilizó a Rubio de promover una política exterior que calificó de "reaccionaria" y lo vinculó con la guerra en Gaza, la actuación de las autoridades estadounidenses frente a las protestas propalestinas en la Universidad de Columbia y la reorganización de la USAID, que presentó como una herramienta para promover cambios de régimen y operaciones de desinformación.

La diplomática concluyó asegurando que Rubio nunca se ha preocupado por el sufrimiento del pueblo cubano ni por las consecuencias humanitarias de conflictos como los de Gaza e Irán, y llamó a no olvidar su actuación política.

Las declaraciones llegan apenas días después de la publicación del informe del Departamento de Estado sobre Cuba, en el que Washington sostiene que el régimen ha desarrollado durante más de seis décadas operaciones de espionaje, infiltración y subversión contra Estados Unidos y mantiene vínculos con redes de influencia política en distintos países.

Desde la divulgación del documento, las principales figuras del régimen han reaccionado con una intensa ofensiva discursiva. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla calificó el informe de "panfleto calumnioso" y acusó a Rubio de buscar un pretexto para una agresión contra Cuba, mientras Miguel Díaz-Canel lo llamó "corrupto", lo vinculó con narcotraficantes y lo acusó de intentar restringir las libertades civiles en Estados Unidos.