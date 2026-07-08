ICE confirma la deportación de un cubano condenado por intento de asesinato y delitos de drogas

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció este miércoles la deportación del ciudadano cubano Luis Álvarez García, condenado en ese país por intento de asesinato y posesión de cocaína, un caso que la agencia presentó como ejemplo del impacto de los acuerdos alcanzados con Cuba para aceptar el regreso de nacionales con antecedentes penales.

En una publicación difundida en su cuenta de X, ICE explicó que Álvarez García había permanecido durante años en libertad bajo supervisión porque el régimen cubano se negaba a recibir de vuelta a muchos de los llamados «cubanos del Mariel», pese a que ya había cumplido su condena en Estados Unidos.

«Álvarez García estuvo en libertad bajo una orden de supervisión de ICE porque fue liberado de prisión y Cuba no repatriaba a los cubanos del Mariel», señaló la agencia.

ICE añadió que la situación cambió gracias a las gestiones diplomáticas impulsadas por la administración de Donald Trump.

«Gracias a los esfuerzos diplomáticos del presidente Trump, cubanos criminales como Álvarez García finalmente pueden ser enviados a casa, y eso es exactamente a donde se dirige», afirmó.

Años en libertad por falta de acuerdos con Cuba

Álvarez García llegó a Estados Unidos durante el éxodo del Mariel, ocurrido entre abril y octubre de 1980, cuando más de 125,000 cubanos emigraron desde el puerto de Mariel hacia Florida.

Tras cumplir su condena, quedó sujeto a una orden de supervisión de ICE (formulario I-220B), un mecanismo que obliga a los extranjeros con orden de deportación a presentarse periódicamente ante las autoridades migratorias cuando su expulsión no puede ejecutarse por la negativa del país de origen a recibirlos.

Durante décadas, esa fue la situación de numerosos cubanos llegados en el éxodo del Mariel, cuya deportación permaneció bloqueada por la falta de cooperación de La Habana.

Cambio de política y aumento de las deportaciones

El escenario comenzó a cambiar el 9 de febrero de 2026, cuando Cuba aceptó por primera vez un vuelo con deportados que incluía a decenas de ciudadanos condenados por delitos graves en Estados Unidos. Aquel avión transportó 170 cubanos, entre ellos al menos 50 con antecedentes criminales, marcando un punto de inflexión en la cooperación migratoria entre ambos países.

Desde entonces, las deportaciones han aumentado de forma sostenida. En los primeros seis meses de 2026, 740 cubanos fueron devueltos a la isla en 25 operaciones de repatriación.

Desde la reanudación de los vuelos de deportación en abril de 2023, el total asciende a 3,142 ciudadanos cubanos retornados en 32 operaciones aéreas, de acuerdo con cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y del Ministerio del Interior de Cuba.

Las estadísticas también reflejan un incremento durante el segundo mandato de Trump. Mientras que durante la administración de Joe Biden se realizaron 19 vuelos con 978 cubanos deportados, en los primeros 18 meses del actual mandato de Trump se han efectuado 18 vuelos directos con 2,164 repatriados.

Paralelamente, los arrestos de migrantes cubanos por parte de ICE aumentaron un 463 % entre finales de 2024 y comienzos de 2026, según datos oficiales. Actualmente, más de 42,000 ciudadanos cubanos tienen órdenes definitivas de deportación pendientes de ejecución en territorio estadounidense.