Alexandria Ocasio-Cortez califica de «absurda» la advertencia de Trump sobre el comunismo

La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez descartó con ironía las advertencias del presidente Donald Trump sobre una supuesta amenaza comunista en Estados Unidos, calificando el argumento de «muy tonto» en declaraciones a periodistas frente al Capitolio el miércoles.

El detonante fue un discurso de Trump el miércoles en Wheeler High School, en Marietta, Georgia, donde afirmó que «el comunismo es la mayor amenaza para nuestro país en su historia, incluyendo incluso la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor, el 11 de septiembre».

Cuando un periodista le preguntó a Ocasio-Cortez si le preocupaba que «la pendiente resbaladiza hacia el socialismo inevitablemente termine en comunismo pleno», la legisladora neoyorquina se rió antes de responder.

«No, no me preocupa que América se convierta en un país comunista en un año. Creo que eso es muy tonto», declaró la congresista.

Ocasio-Cortez, de 36 años y representante del 14.º distrito congresual de Nueva York desde 2018, se define formalmente como socialista democrática y es integrante de los Socialistas Democráticos de América (DSA), aunque ninguno de los políticos progresistas a quienes Trump suele señalar se identifica como comunista.

Para ilustrar lo que considera una alarma infundada, la legisladora recurrió a un dato concreto: el salario mínimo federal lleva congelado en 7,25 dólares por hora desde 2009, vigente en 20 estados y dos territorios.

«No podemos ni siquiera subir el salario mínimo. ¿De verdad creen los republicanos que esto va a pasar? No, no lo creen. Están tratando de asustar a la gente porque no quieren que hablemos del hecho de que todos tenemos derecho a la atención médica en este país», afirmó.

Ocasio-Cortez fue más lejos y acusó a los republicanos de usar la etiqueta «comunista» como cortina de humo electoral: «Quieren llamar comunista a todo lo que no les gusta, porque si la gente realmente despierta al hecho de que sus funcionarios electos los están traicionando cuando llegan aquí, entonces se van a dar cuenta de que merecen algo mejor».

La congresista también señaló que países como Alemania, Italia, el Reino Unido y Canadá garantizan atención médica universal, y que Estados Unidos «gasta la mayor cantidad de dinero para recibir la peor atención en el mundo desarrollado».

La respuesta de Ocasio-Cortez llega en medio de una ofensiva anticomunista sistemática de Trump que se ha intensificado desde junio, con las elecciones intermedias de noviembre en el horizonte.

Según un análisis de Reuters, el equipo de Trump invocó el comunismo 81 veces en apenas dos semanas de julio, probando el mensaje en grupos focales de cara a los comicios.

El miércoles, Trump también acusó a los «comunistas» de querer volar el Monte Rushmore, y ese mismo día la cuenta oficial de la Casa Blanca difundió un clip en el que el presidente afirmaba: «Con el comunismo, todo se va a la mierda».

El contexto político incluye además un informe del Departamento de Estado presentado por el secretario Marco Rubio el 20 de julio, titulado «Cuba: La Capital del Comunismo del Siglo XXI», que acusa al régimen cubano de patrocinar el izquierdismo radical en Estados Unidos durante más de seis décadas, vinculando la retórica anticomunista interna con la política exterior de la administración.

Ocasio-Cortez es considerada posible candidata presidencial demócrata para 2028, aunque no ha formalizado ninguna declaración en ese sentido.