Trump impone aranceles de hasta 12,5% a 60 países, incluida la Unión Europea, bajo una nueva base legal

El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva para imponer aranceles de entre el 10% y el 12,5% a 60 países y economías, entre ellos los miembros de la Unión Europea, Reino Unido, India, Japón, Corea del Sur y México, con entrada en vigor a partir de la medianoche del viernes.

La medida, reportada por El País y CNN Español, llega justo cuando expiraba el arancel universal del 10% que Trump había establecido en febrero de 2026 como respuesta de emergencia al fallo del Tribunal Supremo que declaró ilegales sus aranceles recíprocos del llamado «Día de la Liberación».

Esta vez, la Casa Blanca recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite gravar a países con prácticas comerciales «desleales, injustificables o discriminatorias» y, a diferencia de la norma anterior, no tiene límite de vigencia ni requiere aval del Congreso para mantenerse en vigor.

La justificación oficial es que esos 60 socios comerciales no adoptaron medidas suficientes para frenar las importaciones producidas mediante trabajo forzoso.

Los países que tomaron alguna acción en esa dirección —entre ellos Canadá, México, los miembros de la UE, Reino Unido, India e Indonesia— quedaron sujetos a la tasa más baja del 10%, mientras que el resto enfrentará el 12,5%.

Según la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU., los bienes de los países afectados representan el 99,4% de las importaciones totales de Estados Unidos, lo que convierte la medida en la de mayor alcance de toda la ofensiva arancelaria de Trump.

Un alto funcionario de la Casa Blanca declaró que «el presidente no permitirá que su política comercial y sus objetivos generales se vean socavados simplemente porque una herramienta puede estar limitada por un tribunal u otra cosa».

Otro funcionario de la administración añadió: «Hemos escuchado alto y claro: la gente quiere saber cuál será la tasa arancelaria que van a pagar».

Se otorgaron exenciones para petróleo y gas, productos no obtenibles en el país, bienes amparados por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), farmacéuticos, componentes aeronáuticos y algunas materias primas.

Para la mayoría de los consumidores estadounidenses, el impacto inmediato en precios sería limitado, ya que los nuevos gravámenes reemplazan a los que los importadores ya venían pagando, aunque los analistas advierten que eso podría cambiar en los próximos meses.

La nueva ronda se enmarca en una escalada comercial sostenida: el lunes pasado Trump impuso aranceles del 50% a productos canadienses con vigencia desde el 19 de agosto, y el 16 de julio estableció un gravamen del 25% a Brasil, acusando al presidente Lula da Silva de negociar de «mala fe».

El proceso que derivó en los nuevos aranceles comenzó el 2 de junio de 2026, cuando la Oficina del Representante de Comercio publicó sus hallazgos en 60 investigaciones y abrió un período de comentarios públicos que cerró el 6 de julio, con audiencias al día siguiente.

El secretario de Comercio, Jamieson Greer, abrió además un segundo expediente contra 16 países acusados de sobreproducción —entre ellos China, México y la UE—, lo que anticipa una posible nueva ronda de aranceles en los próximos meses.

La administración también tiene pendiente la renegociación del TMEC, firmado en 2020, y enfrenta elecciones de mitad de mandato en cuatro meses, con encuestas que reflejan un creciente descontento ciudadano con las políticas económicas de Trump.

«El verdadero mensaje que todos deben entender es que el presidente siempre va a utilizar las herramientas a su disposición para lograr sus objetivos de política comercial», concluyó un alto funcionario de la Casa Blanca.