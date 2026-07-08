El Miami Marine Stadium podría volver a la vida: Todo dependerá del voto ciudadano

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Los residentes de la ciudad de Miami tendrán en sus manos el destino de uno de los edificios más emblemáticos del sur de Florida: el Miami Marine Stadium, cerrado desde 1992, será el centro de un referéndum especial programado para el 18 de agosto, según informó Telemundo 51.

La medida, identificada en la boleta como el ítem 172, busca aprobar una enmienda a la carta municipal que permitiría firmar un contrato de gestión de hasta 40 años con Global Spectrum L.P., subsidiaria de Oak View Group, para administrar el estadio y el área adyacente conocida como «Flex Park».

Emi Guerra, cofundador del grupo Breakwater Hospitality, fue directo sobre lo que está en juego: «Va ser un lugar para el público, los residentes, y necesitamos que voten 'sí' en el 172 en agosto para regresar a la vida este estadio».

El comisionado Damian Pardo, quien lideró el proceso ante la Comisión de la Ciudad, explicó la estructura del acuerdo: «Tomaría un contrato de 40 años; los primeros cinco serían recaudar los ingresos y estabilizar los ingresos para hacer un bono especial de 65 a 85 millones para restaurar completamente el estadio. Esos planes tienen los permisos y están listos; es cuestión de que los votantes salgan y apoyen esta medida».

Bajo el acuerdo, la ciudad recibiría el 93 % de las ganancias brutas de eventos, el 85 % de los ingresos por patrocinios y hasta 10 millones de dólares destinados a costos de restauración.

Ricardo López, director de la firma de arquitectos RJ Heisenbottl, describió el estado actual de la estructura: «Esta joya de arquitectura moderna está hecha de hormigón y acero y está construida en la orilla del mar y sobre el agua; lo que hay que hacer son reparos estructurales, el acero está muy oxidado».

El estadio, inaugurado en diciembre de 1963 en Virginia Key, fue diseñado por el arquitecto cubano exiliado Hilario Candela, nacido en La Habana en 1934, quien huyó de Cuba en 1960. Su techo de hormigón en voladizo de 326 pies -99 metros sin una sola columna- fue el más largo del mundo en su época. Candela murió el 18 de enero de 2022 en Coral Gables, a los 87 años, sin ver su obra restaurada.

Durante casi tres décadas, el recinto fue escenario de carreras de lanchas, conciertos de los Beach Boys, Ray Charles, Whitney Houston y Jimmy Buffett, y hasta de un mitin del presidente Richard Nixon en 1972. Fue cerrado tras el paso del huracán Andrew, aunque estudios de ingeniería posteriores confirmaron que la estructura no sufrió daños reales.

Los intentos previos de restauración han sido múltiples y fallidos. En 2018 se anunció un plan de 42 millones de dólares que nunca se concretó.

En septiembre de 2025, un nuevo intento fracasó cuando el entonces director ejecutivo de Oak View Group, Tim Leiweke, fue imputado por presunta manipulación de licitaciones en Texas. OVG pagó 15 millones de dólares en penalidades y Leiweke fue indultado por el presidente Trump en diciembre de 2025, lo que permitió retomar el proceso.

Incluso la cantante Gloria Estefan, quien actuó allí en los años 80 con la Miami Sound Machine, lideró en 2013 una campaña para recuperar el lugar.

«El Miami Marine Stadium es un lugar hermoso y único. Me entusiasma trabajar con National Trust & Friends of Miami Marine para poder restaurarlo y para que vuelva a ser tan lindo e importante como un día lo fue», dijo entonces la artista en un comunicado.

En ese momento, el plan que se estudiaba incluía una renovación de la estructura, así como la creación de un centro marítimo, un museo y un parque frente al mar como espacio público para conciertos, triatlones, carreras de botes, festivales, espectáculos y eventos comunitarios.

Don Worth, defensor de la preservación del estadio, resumió el argumento central a favor de la restauración: «No hay nada así en el mundo; sería un recinto estupendo al aire libre que traería alegría a los residentes; es un lugar emblemático, un símbolo de Miami».

El plazo de registro para participar en el referéndum vence el 20 de julio, y la votación anticipada se extenderá del tres al 16 de agosto.