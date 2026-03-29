Miami Marine Stadium: Un edificio que no debe morir

El Miami Marine Stadium, construido sobre el agua de Virginia Key, fue diseñado por el arquitecto cubano exiliado Hilario Candela y lleva más de tres décadas abandonado tras el huracán Andrew.

Sin embargo, su restauración parece más cercana que nunca. El 12 de febrero de 2026, la Comisión de la Ciudad de Miami aprobó por unanimidad transferir su gestión a Global Spectrum L.P., subsidiaria de Oak View Group, con un acuerdo de cinco años renovable hasta 40 años. La decisión final quedará en manos de los votantes en un referéndum previsto para agosto de 2026.

La historia del famoso estadio en Miami comienza con su creador

Hilario Candela nació en La Habana en 1934 y huyó de Cuba en 1960, tras el triunfo de la Revolución. Con apenas 27 años y recién exiliado, concibió desde la firma Pancoast, Ferendino, Skeels y Burnham una estructura que desafió toda lógica arquitectónica: un estadio que mirara al agua y no a la tierra.

El edificio tiene el techo de hormigón en voladizo más largo del mundo en su momento, extendido 326 pies —99 metros— sin una sola columna que interrumpiera la vista.

La construcción comenzó en 1962 y se completó en apenas 18 meses, inaugurándose en diciembre de 1963 con el nombre original de Ralph Monroe Marine Stadium.

El costo total fue inferior a un millón de dólares, equivalente a unos 7,7 millones actuales. Candela se inspiró en el Hipódromo de la Zarzuela de Eduardo Torroja en Madrid y en las estructuras del Tropicana de La Habana, donde había trabajado antes de exiliarse.

El declive del Miami Marine Stadium

Durante casi tres décadas, el estadio fue el corazón cultural de Miami. Albergó carreras de lanchas rápidas, conciertos de los Beach Boys, Ray Charles, Sammy Davis Jr. y Whitney Houston, servicios de Pascua en plataformas flotantes y hasta sirvió de locación para la película de Elvis Presley Clambake en 1967.

En 1972, fue sede de un mitin de Richard Nixon donde Sammy Davis Jr. lo abrazó en un momento que quedó grabado en la historia.

En 1992, el huracán Andrew cambió todo. El estadio no colapsó —estudios de ingeniería posteriores demostraron que no sufrió daños estructurales reales—, pero fue declarado inseguro y cerrado.

Durante más de treinta años quedó abandonado, convertido en un lienzo de grafitis y en un símbolo del abandono institucional. Candela dedicó sus últimos años a defenderlo, a explicar que la estructura seguía firme.

El arquitecto cubano falleció el 18 de enero de 2022 en Coral Gables, a los 87 años, sin ver su obra restaurada.

Los esfuerzos de preservación acumularon reconocimientos internacionales

El Miami Marine Stadium fue declarado sitio histórico en 2008. Un año después, el National Trust for Historic Preservation lo incluyó entre los 11 monumentos más amenazados de Estados Unidos y en 2010, el World Monuments Fund lo incorporó a su lista de sitios en peligro. Desde 2012 fue nombrado National Treasure.

El camino hacia la restauración ha estado plagado de obstáculos. Un intento de restauración anterior ya había generado expectativas sin concretarse.

En septiembre de 2025, un nuevo intento fracasó por falta de quórum y por el escrutinio legal sobre Oak View Group, cuyo entonces director ejecutivo Tim Leiweke fue imputado por presunta manipulación de licitaciones.

Leiweke fue indultado por el presidente Donald Trump en diciembre de 2025. Bajo el acuerdo aprobado en febrero de 2026, la ciudad recibiría el 93% de las ganancias de eventos, el 85% de los ingresos por patrocinios y hasta 10 millones de dólares para costos de restauración.

El referéndum de agosto de 2026 representa la oportunidad más concreta en más de seis décadas para devolver el estadio a la vida pública.

El perfil de Instagram Tour with Liesner al documentar la evolución de este edificio patrimonial de Miami señaló: "Esta es la historia de un estadio que flotó, se abandonó y algún día renacerá. La historia de un arquitecto que convirtió el exilio en legado. La historia de un símbolo que, como Miami, siempre vuelve a levantarse."