¿Cómo estira una cubana 500 pesos? Así hace una madre para resolver

Una madre cubana mostró cómo se puede «estirar» el dinero para sacarle el mayor beneficio y al menos resolver el día a día.

Con apenas 500 pesos cubanos -menos de un dólar al cambio informal- Dayana Nda compró una libra de maní, la tostó con carbón y vendió 30 cucuruchos a 50 pesos cada uno, triplicando su inversión hasta obtener 1,500 pesos.

El video de un minuto que publicó en Facebook se convirtió en un retrato descarnado de la crisis económica en Cuba, pero también de la capacidad de lucha de la gente de a pie.

«Hoy me levanté con tremenda pasmadera y dije, ¿qué puedo hacer con 500 pesos?», arranca el video. Dayana explica que la necesidad la empujó a actuar: «Es necesario en el día de hoy en este país tratar de resolver la situación lo más posible para poner comida en la mesa».

Antes de que alguien lo malinterprete, ella misma pone el límite: «Que nadie me diga que estoy romantizando la pobreza. Esto es sencillo, caballero».

El video muestra todo el proceso de tueste y confección de los cucuruchos. Este negocio, confesó, siempre le ha salvado de un aprieto.

Y remata con un llamado directo: «No te quedes sentada para poner la comida en la mesa de tus hijos, que siempre se puede. Con 500 pesos puedes empezar».

En los comentarios, Dayana amplió los detalles, explicó que cocinó los maníes con carbón y luego los vendió sentada en la puerta de la casa, ya que «treinta cucuruchos se venden rápido».

Su filosofía de vida para salir adelante es simple: «Se pelea desde cualquier esquina. Hay que pelear, sentadas no podemos estar. Es entendible que muchas se ahogan en un vaso de agua, pero aquí estamos para dar la solución».

El video acumuló casi 37,000 reproducciones y desató una ola de reacciones que mezclan admiración, solidaridad y una advertencia inquietante.

Un internauta lanzó el aviso más incómodo: «¡Da gracias a que no te cogió un inspector! Porque con la multa hubiera sido una verdadera tragedia y nada de romanticismo». El riesgo es real: el Decreto-Ley 91/2024 establece multas de hasta 72,000 pesos por vender sin licencia, cifra que supera 22 veces el salario mínimo mensual de 3,210 pesos.

El resto de los comentarios dibuja una comunidad que reconoce la miseria pero aplaude la iniciativa. «Pa' las que salen a pedir, cojan ejemplo, una madre que lucha para sus hijos», escribió uno.

Otro fue más directo: «Se busca opciones, no justificaciones, a personas como tú sí se puede ayudar, es muy fácil hacer videos pidiendo comida, dinero y hasta panel solar».

Una tercera voz recordó su propia experiencia: «Vendía café en la calle en pleno coronavirus. Gracias a eso, porque tenía muchísima clientela, sobreviví tranquila».

También hubo reflexiones más profundas. «Todos dentro de la Isla sabemos la necesidad y miseria que se está viviendo. Pero lo que admiro de ti es que no sabes a llorar ni pedir nada, sino te las ingenias para subsistir. Es digno de admirar», escribió un usuario.

Otra frase resumió el sentir colectivo: «La vida nos pone a veces en situaciones difíciles, es ahí cuando sale esa versión guerrera de cada uno».

El contexto que rodea este video es brutal. Según el 8º Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, publicado el martes, el 89 % de la población cubana vive en pobreza extrema y siete de cada diez han dejado de desayunar, almorzar o cenar por falta de dinero o alimentos.

Para cubrir las necesidades básicas de una persona se requieren al menos 96,000 pesos mensuales, 30 veces el salario mínimo que el régimen presenta como un avance.

Que una madre deba recurrir a tostar maní con carbón para poner comida en la mesa no es ingenio espontáneo: es la consecuencia directa de décadas de un sistema que ha fallado en proveer lo más elemental a su población.