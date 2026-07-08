"Sin corriente pero más que feliz": Llegó en pleno apagón y vivió el reencuentro con el que muchos sueñan

Una cubana llegó a la isla en medio de la oscuridad del apagón y lo documentó todo en un video que resume en imágenes lo que millones sienten: la alegría desbordada de un reencuentro que ningún corte de luz puede apagar.
La usuaria @wendysbilbao, identificada como Wen, publicó en TikTok un clip de casi tres minutos con el hashtag #malditadistancia y una descripción que lo dice todo: «Cuba se extraña». El video acumuló más de 2,400 visualizaciones y 310 likes en sus primeras horas.
El momento no pudo ser más cubano: Wen aterrizó justo un día después del tercer apagón nacional total de 2026, el colapso del Sistema Electroenergético Nacional ocurrido el domingo a partir de las 12:15 del mediodía, cuando la salida de una unidad de la termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey, desencadenó una desconexión en cascada que dejó sin electricidad a los 9.6 millones de habitantes de la isla.
Pero la oscuridad no le robó ni un segundo de felicidad al reencuentro.
El video de Wen llega en un momento en que los reencuentros sorpresa en Cuba se han vuelto tendencia viral en TikTok, con una particularidad que solo puede ocurrir en la isla: casi siempre suceden a oscuras. El martes mismo, otro clip mostraba a una madre «tirada en el suelo» al ver llegar a su hijo de sorpresa, en un video que también se viralizó ese día.
El patrón se repite desde inicios de año. El 8 de enero, el tiktoker William López sorprendió a su abuela durante un apagón en uno de los primeros videos de esta tendencia en 2026. El 1 de junio, @ailetsantos grabó su llegada en medio de 25 horas sin luz y escribió: «Disculpen la calidad pero no había electricidad. Aún así llegar a casa y abrazarlos para mí es vida». El 4 de julio, la madre de un cubano cayó al suelo de la acera al verlo aparecer de sorpresa, en un video que superó las 223,000 visualizaciones.
La paradoja es tan cubana como el son: la crisis eléctrica más grave de la historia reciente del país —con un déficit superior a 2,100 MW, cortes de hasta 87 horas consecutivas en Matanzas y un promedio de 15 a 24 horas diarias sin luz en La Habana— se convierte, involuntariamente, en el escenario de los abrazos más luminosos.
Al día siguiente del colapso del domingo, la Empresa Eléctrica de La Habana solo había restablecido el suministro al 46% de la capital, unos 131 circuitos de los que dependen millones de familias.
Pero para Wen, nada de eso importó demasiado. El hashtag lo resume mejor que cualquier crónica: #malditadistancia. Porque cuando el abrazo llega, ni el apagón más largo del mundo puede apagarlo.
Preguntas frecuentes sobre los reencuentros en Cuba durante apagones
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué son comunes los reencuentros durante apagones en Cuba?
Los reencuentros durante apagones se deben a la grave crisis eléctrica que enfrenta Cuba, donde los cortes de luz son frecuentes y prolongados. Esta situación se ha convertido en el telón de fondo de emotivos reencuentros familiares que se viralizan en TikTok, mostrando la resiliencia de los cubanos ante la adversidad. Los apagones crónicos son consecuencia de la escasez de combustible y el deterioro de la infraestructura termoeléctrica del país.
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¿Cómo afecta la crisis migratoria a los cubanos?
La crisis migratoria ha provocado la salida de más de un millón de cubanos desde 2021, dejando familias separadas durante años. Esta separación masiva ha convertido los reencuentros en un acontecimiento extraordinario, que los emigrados documentan y comparten en redes sociales, reflejando tanto el dolor de la distancia como la alegría del regreso. La emigración ha sido impulsada por la crisis económica, la represión política y los apagones crónicos en la isla.
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¿Qué papel juega TikTok en los reencuentros de cubanos emigrados?
TikTok se ha consolidado como la plataforma principal donde los cubanos emigrados documentan sus reencuentros con familiares en la isla. Estos videos se han convertido en un fenómeno viral que conecta emocionalmente a millones de personas dentro y fuera de Cuba, funcionando como una catarsis colectiva que visibiliza el drama de la separación forzada por la crisis en el país.
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¿Cuáles son las causas de los apagones en Cuba?
Los continuos apagones en Cuba son ocasionados principalmente por la escasez de combustible y el deterioro de la infraestructura termoeléctrica. El país ha experimentado colapsos totales del sistema eléctrico en varias ocasiones, afectando la vida diaria de los cubanos y reflejando la grave crisis energética que atraviesa la isla bajo el régimen socialista.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.