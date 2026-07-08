"No soportaba verla así": Cubano trabajó duro para que su madre tuviese esto en Cuba y darle una vida mejor

Un emigrante cubano conocido en TikTok como EduSodi conmovió a miles de personas al compartir el esfuerzo que realizó durante meses para instalarle un panel solar a su madre en Cuba, incapaz de seguir viéndola sufrir el calor sin electricidad.

En un video publicado el domingo en TikTok, el joven relata con emoción el proceso que lo llevó a tomar esa decisión: «No soportaba ver más a mi madre con un abanico en la mano muriéndose de calor y mi prioridad en este viaje era resolverle ese problema».

EduSodi, que reside fuera de Cuba, dejó claro que la instalación del panel no fue un gasto improvisado sino el resultado de un largo periodo de ahorro y trabajo duro.

«Trabajé mucho para poder ponerle un panel solar, no fue algo de un mes, fue mucho tiempo de sudor y sacrificio para poder juntar todo ese dinero», explicó en el video.

El objetivo era concreto: que su madre pudiera tener algo de entretenimiento durante el día, cocinar con luz y, sobre todo, dejar de pasar calor en medio de los apagones que asfixian a la isla.

«Al final lo logré, gracias a Dios, más que orgulloso me siento tranquilo porque por lo menos de día gracias a ese panel tendrá algo de entretenimiento, podrá cocinar con luz y lo más importante es que no la veré pasar más calor», afirmó.

El gesto de EduSodi refleja una tendencia que se ha vuelto habitual entre la diáspora cubana que envía soluciones energéticas a sus familias en la isla, ante la incapacidad del régimen de garantizar electricidad.

Un caso similar fue el de la emigrante Bety Yorja, quien en junio instaló paneles solares y baterías en la casa de su madre con una frase que resumió la prioridad de muchos cubanos en el exterior: «No tendré muchos lujos porque ella está primero que todo».

Los kits solares privados en Cuba oscilan entre 1,500 y 6,000 dólares, una cifra inalcanzable para la mayoría de los cubanos, cuyo salario medio equivale a apenas 13 dólares mensuales al tipo de cambio informal.

La crisis eléctrica que vive Cuba en 2026 es la más grave de su historia reciente. Los apagones superan las 20 horas diarias en promedio, dejando a los ciudadanos con apenas una o dos horas de corriente al día, según datos del dossier de seguimiento energético.

El déficit de generación alcanza entre 2,055 y 2,195 MW, con una capacidad real en horario pico de apenas 935-995 MW frente a una demanda de más de 3,000 MW. El calor extremo del verano agrava aún más la situación, convirtiendo la falta de electricidad en un problema de salud pública, especialmente para personas mayores.

Aunque Cuba cuenta con más de 1,300 MW de energía solar instalados, la ausencia de baterías de almacenamiento a escala nacional impide aprovechar esa capacidad, haciendo que las soluciones individuales financiadas por la diáspora sean la única garantía real de tener luz para muchas familias.

EduSodi cerró su mensaje con una convicción que resonó entre quienes lo vieron: «Sé que tanto sacrificio y gasto ha valido la pena».