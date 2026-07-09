Periodista oficialista justifica posible rol de «El Cangrejo» en diálogos con EE.UU.: «Puede contribuir a que yo tenga luz»

Ana Teresa Badía sale en defensa de “El Cangrejo”: “Raúl Guillermo no escogió la familia en la que nació”

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Una periodista del sistema cubano, doctora en ciencias, salió a defender públicamente el papel del coronel Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias «El Cangrejo», en los contactos entre La Habana y Washington, con un argumento que lo dice todo sobre la crisis que vive la isla: si esas conversaciones logran que haya electricidad, que se hagan.

Ana Teresa Badia Valdés publicó un extenso texto en su perfil de Facebook titulado «El coronel sí tiene quien le escriba», motivado por la entrevista que Rodríguez Castro concedió a USA Today el 6 de julio de 2026, donde se ofreció a negociar directamente con Donald Trump.

La frase que concentra toda la carga del texto es esta: «Si Raúl Guillermo puede contribuir a que yo tenga luz, pues que participe en el diálogo», señaló la catedrática el línea con la retórca consoladora que ahora muestran los vocero del régimen.

Badia la escribió, según ella misma confiesa al final del artículo, en las peores condiciones posibles: «Escribo sin luz, con la misma pena de mi pueblo ante la asfixia económica, y casi sin conexión».

El detalle no es menor. Cuba atraviesa una de sus peores crisis energéticas, y que una doctora en ciencias, periodista del Estado, escribe sin luz, ¿justifica cualquier negociación que pueda cambiar eso?.

El artículo también aborda de frente las especulaciones sobre una posible presidencia de Rodríguez Castro, y Badia las descarta con una frase que tiene doble filo: «Raúl Guillermo no escogió la familia en la que nació ni el apellido que tiene le da derecho a ser presidente, que insisto, nunca lo dijo», aunque goza los privilegios, le faltó añadir.

El apellido Castro, heredado por ser nieto de Raúl Castro e hijo de Débora Castro Espín, es precisamente lo que ha disparado las especulaciones.

Badia lo reconoce implícitamente: el apellido no es mérito, pero tampoco es culpa. Lo que no dice es que ese mismo apellido es el que abrió todas las puertas.

Sin cargo oficial en el gobierno, «El Cangrejo» —apodo que proviene de una malformación en uno de sus dedos— ha emergido como el principal operador informal entre la cúpula del régimen y Washington.

Según reportes de Axios y el Miami Herald, se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio en Saint Kitts y Nevis durante la cumbre CARICOM, y con el funcionario del Departamento de Estado Jeremy Lewin en el Palacio de Convenciones de La Habana en abril de 2026.

Badia reconoce que la situación del país ha llegado a un límite: «La actual situación en la que viven los cubanos es insostenible, roza los límites humanos posibles de resistir».

Pero encuadra cualquier negociación dentro del marco de las «transformaciones económicas y sociales» anunciadas por el Partido, sin cuestionar en ningún momento la responsabilidad del régimen en esa situación.

También critica un detalle de la entrevista de USA Today: «No me gustó de la entrevista a USA TODAY algunas menciones a marcas y esas cosas, no me gustó, porque la mayoría de este pueblo no tiene acceso a nada de eso, y casi está muriendo, o mejor, casi estamos muriendo». Un atisbo de crítica.

Ese «casi estamos muriendo» —en primera persona del plural— es quizás la admisión más desnuda de todo el texto: una periodista del sistema que se incluye entre los que padecen la crisis que ese mismo sistema ha generado durante décadas.

El artículo de Badia se suma a una línea que ya trazó el coronel Francisco Arias Fernández en Granma el 18 de abril de 2026, cuando defendió los contactos Cuba-EE.UU. y culpó al exilio de Miami de sabotear cualquier acercamiento.

Dos doctores en Ciencias de la Comunicación Social, ambos dentro del sistema, preparando el terreno para una negociación que el régimen aún no reconoce oficialmente.