Joven denuncia crisis total: «Cuba, primer territorio libre de alimentos, agua, electricidad, libertad, felicidad y cordura»

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Un cubano identificado como Luis A. García publicó en el grupo de Facebook Empresa Eléctrica Cuba UNE una denuncia que resume con ironía devastadora la situación que vive la isla: «Cuba, primer territorio libre de alimentos, agua, electricidad, libertad, felicidad y cordura de América. SOS Cuba».

La publicación estuvo acompañada de una imagen que lo dice todo: un refrigerador completamente vacío, pero con la luz interior encendida, señal de que el servicio eléctrico acababa de restablecerse tras una larga interrupción.

«Después de 68 horas sin electricidad por fin restablecen el servicio, apenas por una hora. Casi se me pudre todo», escribió García, describiendo una situación que se repite en miles de hogares cubanos.

La publicación desató una cadena de testimonios igualmente desgarradores en los comentarios.

Adelaida Garcia Amable respondió: «Suerte la de Ud, nosotros aún no tenemos servicio eléctrico, hace más de 100 horas».

Alberto Maldonado sumó su propio conteo: «Tremenda suerte, yo hoy a las 5 de la tarde cumplí 75 horas sin corriente».

Por su parte, Lily Cami fue más directa: «A mí se me pudrió toda la comida».

De igual forma, Elizabeth Lugones amplió el cuadro: «Es inhumano lo que estamos viviendo, escasez, hambre, miseria y corrupción».

Un comentarista anónimo llamó a la acción: «¿Quieres ver cómo tienes luz y no se te va? Pues salgan a las calles y pidan lo que por derecho les deben garantizar».

El contexto detrás de estas denuncias es el el ultimo apagón masivo registrado en Cuba en los últimos 18 meses: el 6 de julio, a las 12:17 PM, cuando el Sistema Electroenergético Nacional sufrió su tercera desconexión total del año, dejando sin electricidad a aproximadamente 9,6 millones de personas.

La causa inmediata fue la salida inesperada de la Unidad No. 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey, que desencadenó una desconexión en cascada con un déficit de generación de 2.230 MW.

En Matanzas los cortes llegaron a 87 horas consecutivas; en Granma, a 72 horas; y en La Habana el promedio era de 15 horas diarias sin servicio, según datos del dossier de seguimiento al colapso eléctrico.

El 7 de julio, Cuba seguía en apagón general casi 24 horas después del colapso, con solo el 30,4% del servicio restablecido en la capital.

La crisis eléctrica agrava una escasez alimentaria que ya era crítica: según el informe «En Cuba Hay Hambre 2025», más del 80% de los hogares cubanos han perdido alimentos refrigerados por falta de electricidad, y el 48,3% reportó pérdidas directas de comida por ausencia de refrigeración.

El ministro de la Industria Alimentaria admitió que en 2026 no han podido entregar aceite, pollo ni yogurt a través de la canasta normada, mientras hasta 20,000 toneladas de alimentos donados por la ONU permanecen sin distribuir por falta de combustible.

El daño no es solo material. Un estudio publicado en 2026 en Social Science & Medicine, basado en 415 adultos cubanos, reveló que el 55,4% presenta depresión extremadamente severa, el 66% sufre ansiedad severa y el 65,8% padece estrés extremo.

La psicóloga Roxanne Castellanos Cabrera advirtió el 5 de julio que «en Cuba se está normalizando la agresividad como medio de gestionar la vida», comparando la dinámica social de la isla con la novela El señor de las moscas, donde seres humanos bajo condiciones extremas regresan a conductas primitivas.