Inspirador: Bebé sobrevive tras pasar casi toda su vida ingresado en hospital pediátrico de Matanzas

Bebé cubano que pasó meses grave ya se recupera y podría regresar pronto con su familia

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Marcos Sánchez Méndez tiene cinco meses de vida y aún no puede saber que la mayor parte de su corta existencia la ha transcurrido en una sala de hospital.

Desde el 25 de febrero, este bebé oriundo de Guásimas, en el municipio de Cárdenas, permanece ingresado en el Hospital Pediátrico de Matanzas tras una emergencia médica que estuvo a punto de costarle la vida.

Su historia conmueve también por la fortaleza de su madre, Roxana, quien lleva más de cuatro meses viviendo prácticamente dentro del centro, durmiendo en un sillón, con el cuerpo dolorido y el corazón dividido entre ese bebé y los otros tres hijos pequeños que dejó en casa.

Todo comenzó de forma inesperada. Marquitos —como lo llaman con cariño— nació aparentemente sano y fue dado de alta sin ningún síntoma.

Pero a los 12 días de vida, Roxana notó que algo no iba bien: el niño lloraba sin parar, rechazaba la leche materna y presentaba malestar estomacal.

«Él, que es tan glotón», recuerda la madre con una mezcla de ternura y angustia. Poco después llegaron las primeras convulsiones.

«Fueron instantes desesperantes, solo apelé a rezar al cielo y encomendé a mi niño a la sabiduría de los médicos», relata Roxana desde la sala de Terapia Intermedia, donde ha permanecido más de cuatro meses.

Los estudios médicos revelaron el diagnóstico: una hemorragia intraventricular causada por una malformación de la vena de Galeno, que derivó en una hidrocefalia obstructiva.

La doctora Zuraida Rivera Díaz, especialista en Pediatría que lleva el caso, explica que la gravedad del cuadro obligó a mantener al bebé ventilado durante dos meses y medio, lo que hizo necesaria una traqueotomía.

A eso se sumó un severo deterioro nutricional agravado por intolerancia a los lácteos.

La doctora Rivera Díaz recuerda aquellas semanas con crudeza: «Fue una batalla de días, semanas, que mantuvo en vilo a todo el equipo médico, hasta que comenzó a recuperar peso y sentimos como si hubiéramos ganado una gran batalla».

Sin embargo, la galena anticipa un desenlace esperanzador: «Dentro de poco podrá regresar a casa y llevar la vida con total normalidad».

«Los primeros meses fueron difíciles, de total incertidumbre y temor por la salud de mi hijo. Estuvo reportado de grave, no respondía a ningún estímulo», describe Roxana.

Hoy, Marquitos atraviesa la etapa de rehabilitación con fisioterapeutas. El objetivo inmediato es lograr la decanulación, es decir, retirarle la cánula de traqueotomía. Ya consigue comer porciones pequeñas, un avance que su madre celebra como un triunfo enorme.

Mientras tanto, Roxana sostiene esa vigilia interminable con el cuerpo al límite. El dolor de espalda y los pies inflamados son su nueva normalidad.

«Puedo decir que ya no tengo costillas, ni cervical», bromea, aunque el suspiro que le sigue delata cuánto cuesta mantener la sonrisa.

Su situación es especialmente desgarradora porque en Guásimas —una pequeña localidad rural a considerable distancia de Matanzas— la esperan sus otros tres hijos, que apenas han visto a su madre en estos meses.

Roxana logra visitarlos de vez en cuando, pero nunca puede quedarse más de una noche fuera del hospital.

Esta madre, que ha convertido ese sillón de hospital en su hogar provisional, ya imagina el día en que su bebe deje atrás la sala.

«Es una gran prueba que me ha puesto la vida, pero nunca me he sentido sola. Muy pronto, gracias al apoyo incondicional de tantas personas de este hospital, mi niño Marquito vencerá y regresará a casa con sus hermanitos», señaló.

El pediátrico de Matanzas ha enfrentado serias dificultades estructurales en los últimos meses, desde condiciones de higiene denunciadas públicamente hasta un basurero a una cuadra del centro que generó alertas sanitarias.

En ese entorno, la historia de esta familia cobra aún más peso.