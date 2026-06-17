Régimen moviliza nuevos reclutas en Guantánamo en medio de la crisis que vive Cuba

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Un acto de reclutamiento militar celebrado este miércoles en Maisí, el municipio más oriental de Cuba, fue difundido por una página oficial vinculada a las autoridades locales, en medio de un contexto marcado por el aumento de la tensión entre La Habana y Washington y por las crecientes críticas al Servicio Militar Activo (SMA).

Las imágenes, publicadas por la página de Facebook «Dme Maisí Guantánamo Cuba», muestran a una oficial uniformada leyendo documentos ante un grupo de jóvenes que sostienen banderas cubanas y de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

La publicación presenta la actividad como una ceremonia de despedida para quienes se incorporan al servicio militar y cita la Constitución, la Ley No. 75 de Defensa Nacional y el Decreto-Ley 224 de 2001 como fundamento legal del proceso.

«Ante el llamado del deber se alistan para cumplir con esta etapa de sus vidas», señala el texto difundido por la entidad.

Sin embargo, la narrativa oficial contrasta con las denuncias realizadas en los últimos años por familias cubanas que han cuestionado el carácter obligatorio del reclutamiento y las condiciones en que miles de jóvenes cumplen el Servicio Militar Activo.

El acto tuvo lugar en un momento especialmente sensible. Desde comienzos de 2026, el régimen ha intensificado su discurso de preparación militar tras el deterioro de las relaciones con Estados Unidos.

En junio, Miguel Díaz-Canel aseguró que Cuba respondería ante cualquier agresión externa.

«Si la patria es atacada, responderemos en legítima defensa. Y si intentan entrar, que no quepan dudas, habrá combate decidido y firme», afirmó entonces el gobernante cubano.

La ubicación de Maisí añade una dimensión simbólica al evento. El municipio forma parte de la provincia de Guantánamo, donde se encuentra la base naval estadounidense, uno de los principales puntos de fricción entre ambos países.

En los últimos meses, la retórica oficial sobre una eventual confrontación se ha trasladado también al ámbito público. Durante actividades oficiales celebradas este año, figuras cercanas al régimen han realizado declaraciones de tono beligerante en defensa de una eventual respuesta militar cubana.

Mientras las autoridades promueven el servicio militar como una responsabilidad patriótica, organizaciones independientes y familiares de reclutas continúan denunciando accidentes, negligencias y fallecimientos ocurridos durante el cumplimiento del SMA.

Datos recopilados por Archivo Cuba y CubaXCuba indican que al menos 67 reclutas murieron entre 2018 y principios de 2026 por diferentes causas, entre ellas suicidios, accidentes y presuntas negligencias. Por su parte, Cubalex documentó al menos 19 muertes de jóvenes durante el servicio militar solamente en 2025.

La provincia de Guantánamo ha sido escenario reciente de algunos de esos casos. En diciembre de 2025 falleció Eldis Leyva Nieves, de 19 años, tras resultar herido durante prácticas de tiro. Meses después, en febrero de 2026, Abraham Limonta Estrada, de 17 años, murió en la Unidad Militar «La Marquesita», un hecho que provocó conmoción entre familiares y allegados.

A las preocupaciones sobre la seguridad de los reclutas se suma la ausencia de mecanismos legales para rechazar el servicio militar por motivos de conciencia. La legislación cubana no reconoce ese derecho y establece sanciones para quienes incumplan las obligaciones de inscripción o incorporación.

El Decreto 103 de 2024 contempla multas de hasta 7,000 pesos para quienes no se presenten cuando sean citados, además de posibles consecuencias penales en casos considerados reincidentes.

En ese contexto, el acto celebrado en Maisí refleja la continuidad de una política de reclutamiento que las autoridades presentan como un deber cívico, pero que sigue generando preocupación entre numerosas familias cubanas ante los riesgos y las limitadas opciones legales para evitar la incorporación de sus hijos al Servicio Militar Activo.