«La muerte de un recluta no es importante, es un número más»: madre de Antonio Rassi Roque denuncia archivo del caso

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Mercedes Roque, madre del recluta Antonio Rassi Roque fallecido hace casi un año durante el Servicio Militar Obligatorio (SMO), denunció este jueves que el fiscal Velázquez, de la Fiscalía Regional, la citó para comunicarle el cierre del caso mediante sobreseimiento provisional, una figura jurídica que implica la suspensión y archivo temporal del proceso por no existir indicios suficientes para continuar la causa.

Antonio Rassi Roque tenía 18 años cuando murió el 18 de agosto de 2025 en la Unidad Militar 5050, conocida como «El Calvario», en La Habana.

La versión oficial lo calificó como suicidio, pero su madre rechaza esa versión y sostiene que fue consecuencia de negligencia y hostigamiento por parte de oficiales de la unidad.

En su publicación, Mercedes Roque resumió con amargura la lógica que, a su juicio, rige el sistema judicial cubano: «No hay causa para seguir el caso porque el fallecido es un simple recluta. Pero si mi hijo le hubiera dado un tiro en el medio de la frente al Primer Teniente Aldo Fabregas Ardiles, político de la 5050 y responsable directo de la muerte de Rassi Roque, entonces sí, ese juez hubiese tenido la causa más que clara para llevar el proceso hasta el final».

La madre señala directamente al Primer Teniente Político Aldo Fabregas Ardiles como el principal responsable de la muerte de su hijo, y también al capitán Ricardo Martínez como parte del entorno de oficiales implicados. Ninguno de los dos ha sido procesado.

El sobreseimiento provisional, regulado en el Artículo 423 de la Ley 143 del Proceso Penal cubano vigente desde 2022, permite archivar temporalmente el proceso sin dictar sentencia y sin que el juez entre a conocer el fondo del asunto.

Aunque técnicamente puede reabrirse si aparecen nuevas pruebas, no existe un plazo definido para ello.

Para Mercedes Roque, la resolución equivale a impunidad total. «La muerte de un recluta no es importante, es un número más. Pero la del oficial sí», escribió, tras 10 meses de gestiones infructuosas ante las autoridades militares y judiciales.

El camino recorrido por esta madre ha sido documentado a lo largo de casi un año. Intentó acudir a la unidad los días 15 y 24 de agosto de 2025 sin ser atendida, y el 30 de septiembre solo fue recibida por una comisión sin vínculo directo con los hechos.

En noviembre de 2025, se reunió con el jefe del Ejército Occidental y la Fiscalía Militar, quienes prometieron «total transparencia». El resultado fue el archivo del caso.

El caso se inscribe en un patrón más amplio. Cubalex documentó al menos 19 muertes de reclutas durante el SMO en 2025 y un total de al menos 78 fallecimientos desde 2019 en circunstancias opacas o negligentes.

Solo entre julio y agosto de 2025 murieron al menos siete jóvenes mientras cumplían el servicio militar.

Lejos de reformar la institución, el régimen aprobó en octubre de 2024 el Decreto 103/2024, que endureció las sanciones por incumplimiento del SMO con multas de entre 2,500 y 7,000 pesos y consecuencias penales para jóvenes mayores de 16 años.

Otras madres han vivido situaciones similares.

En enero de 2026, una madre denunció que un oficial disparó a su hijo durante el servicio y que el joven fue detenido mientras el oficial quedó en libertad.

De igual forma, en marzo de 2026, un joven de 19 años murió durante el servicio militar en La Habana, sumando otro caso al patrón de impunidad.

«Asco de sistema donde tenemos que apoyarnos las madres que hemos perdido un hijo en el SMO y que no lograremos justicia», concluyó Mercedes Roque en su publicación de este jueves.