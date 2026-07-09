Bodegas en Villa Clara venden arroz, coditos y caldosa elaborados para aliviar la crisis en los barrios

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Las bodegas y unidades comerciales de Santa Clara comenzaron a vender raciones de arroz, coditos, espaguetis y caldosa directamente en los barrios, en una medida que el régimen cubano presenta como respuesta a la crisis alimentaria y energética que golpea a Villa Clara.
La iniciativa opera a través de una red de puntos de venta distribuidos en varios consejos populares de la capital provincial, con precios que el régimen califica de asequibles: 45 pesos la ración de arroz y 60 pesos la de espaguetis o coditos.
Mayelín Mesa Águila, directora comercial de la Empresa Municipal de Comercio, detalló que la producción y venta abarca los consejos populares Hatillo, Centro, Condado y Virginia, además de zonas como El Capiro, Boquerones, La Aurora, La Ronda y La Loma.
El nodo central de toda la operación es La Fonda, ubicada frente al policlínico XX Aniversario en el barrio Condado, que elabora las raciones y abastece al resto de las unidades de venta.
Mesa Águila reconoció que la medida no es nueva: «No es una cosa nueva para nosotros, llevamos varios meses apoyando en diferentes momentos la producción de alimentos, de caldosa, espaguetis, coditos, en algunas unidades».
Sobre la demanda, la directiva señaló que «diariamente se elabora un gran número de raciones de caldo, arroz y espaguetis, y tienen muy buena aceptación, todo se vende al día».
La iniciativa fue respaldada por la primera secretaria del Partido Comunista en Villa Clara, Susely Morfa González, y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, quienes instruyeron que estas ofertas lleguen de forma sistemática a los barrios.
Esta no es la primera vez que las bodegas de Villa Clara recurren a la caldosa como paliativo: en junio, unidades del consejo popular Manicaragua ya vendían caldosa como «nueva opción nutritiva», y en marzo una bodega de esa misma localidad donó caldosa a gestantes de un hogar materno.
Mesa Águila adelantó que los inventarios disponibles de arroz, espaguetis y coditos alcanzarán «por lo menos para ayudar un poco en esta situación que está enfrentando el país en estos momentos».
El trasfondo de la medida es una crisis energética sin precedentes en Cuba: el déficit eléctrico supera los 2,341 MW este jueves, con apagones de entre 20 y 24 horas diarias en La Habana y cortes de hasta 85 horas consecutivas registrados en zonas de Matanzas en junio.
Sin electricidad para refrigerar alimentos, las familias pierden en horas los pocos productos perecederos que logran conseguir, lo que convierte a la caldosa —sopa espesa de viandas— en un símbolo de emergencia alimentaria.
La situación es aún más grave si se contrasta con los precios del mercado informal: el arroz alcanza 340 pesos por libra en La Habana, frente a los 45 pesos que cobra la bodega por una ración elaborada, mientras que el pollo llega a 5,300 pesos y la carne de cerdo a 900 pesos por libra.
Según el Food Monitor Program, el 96% de los cubanos ha perdido capacidad adquisitiva de alimentos y el 78% de los hogares reportó que alguien en casa se saltó al menos una comida en 2026 por falta de alimentos.
Preguntas frecuentes sobre la crisis alimentaria y energética en Villa Clara
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo intenta el gobierno cubano aliviar la crisis alimentaria en Villa Clara?
El gobierno cubano ha implementado la distribución de raciones de arroz, espaguetis, coditos y caldosa en bodegas de Santa Clara, Villa Clara, a precios que considera asequibles. Estas medidas son presentadas como una respuesta de emergencia ante la crisis alimentaria y energética que afecta a la región. Sin embargo, muchos residentes consideran que estas medidas solo ofrecen alivios temporales y no resuelven la raíz del problema.
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¿Cuál es la situación actual de los apagones en Villa Clara?
Villa Clara enfrenta apagones severos que pueden durar hasta 20 horas diarias. La crisis energética ha llevado a la pérdida de alimentos perecederos y ha complicado las actividades diarias de los residentes. Las autoridades han intentado paliar la situación mediante puntos de venta de comida elaborada, pero la falta de electricidad sigue siendo un problema grave para la población.
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¿Qué impacto tiene la crisis actual en la alimentación de los cubanos?
La crisis energética y alimentaria ha reducido considerablemente la capacidad adquisitiva de los cubanos. Según el Food Monitor Program, el 96% de la población cubana ha perdido acceso adecuado a alimentos, y el 78% de los hogares reportaron que al menos un miembro se saltó una comida en 2026. La falta de electricidad para refrigerar alimentos y el alto costo de los mismos en el mercado informal agravan la situación.
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¿Cómo está afectando la crisis a las protestas en Cuba?
La crisis energética está generando un aumento en las protestas en toda Cuba. En Villa Clara y otras provincias, los residentes han salido a las calles para manifestar su descontento por los prolongados cortes eléctricos y la escasez de alimentos. Las consignas han escalado de demandas por electricidad y comida a críticas más directas contra el régimen cubano.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.