Walmart baja precios y Trump se atribuye el mérito: Esto ha respondido la cadena

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Walmart anunció el lunes rebajas de verano en más de 250 artículos en sus tiendas y en Sam's Club, pero el comunicado oficial de la empresa no hizo ninguna mención al gobierno de Donald Trump como factor en esa decisión comercial, según reportó la agencia AP.

Horas después de que la cadena publicara su anuncio, el presidente Trump se apresuró a reclamar el crédito en Truth Social, afirmando que la rebaja había ocurrido a pedido expreso de su administración.

La discrepancia entre ambas versiones generó amplia cobertura mediática en Estados Unidos.

Lo que dijo Trump

En su publicación del lunes en Truth Social, el presidente escribió:

«Me acaban de informar que Walmart, una de las cadenas minoristas más grandes, mejores e inteligentes de Estados Unidos, bajará considerablemente sus precios a petición de mi administración para celebrar el 250 aniversario de nuestra gran nación. Walmart, en particular, reducirá el precio de la libra de carne molida en casi un 15%, entre muchos otros productos».

Trump también atacó a su predecesor: «Mi administración está bajando los precios que Joe Biden subió incompetentemente durante la peor crisis inflacionaria de la historia, un desastre total junto con la frontera sur, la fallida retirada de Afganistán y muchos otros fracasos».

Y cerró con un llamado al sector: «Walmart está dando un paso al frente de forma contundente y audaz, y otras cadenas minoristas deberían seguir el ejemplo de estos patriotas».

Lo que dice Walmart

El comunicado oficial de la empresa describió las rebajas como una iniciativa propia.

Aclararon que las rebajas «tienen como objetivo ayudar a clientes y socios a aprovechar al máximo la temporada de verano», sin mencionar en ningún momento a la Casa Blanca.

Julie Barber, vicepresidenta ejecutiva y directora de compras de Walmart en Estados Unidos, declaró que «los clientes cuentan con Walmart para entregar el valor que necesitan cada día, y el verano no es la excepción».

Además, según informó The Hill, una fuente cercana a la empresa confirmó que los precios más bajos ya estaban en vigor desde la semana anterior al anuncio de Trump, lo que contradice la narrativa de que la rebaja fue una respuesta a su solicitud.

Los descuentos concretos

Según datos publicados por Forbes, una canasta de nueve productos del anuncio de Walmart bajó un 25%, pasando de $73.42 a $54.70.

Entre los descuentos más destacados: la libra de carne molida cayó un 11.9%, de $6.74 a $5.94, volviendo a niveles de hace un año; el maíz en mazorca bajó un 63.2%; y las cerezas rojas, un 49.6%.

También se redujeron precios en helado, papas fritas y productos de Coca-Cola y Pepsi.

En Sam's Club, las alitas de pollo bajaron más del 30%, los hot dogs de res un 16.2% y la carne molida un 3.2%.

El contexto: Inflación y una tensa relación previa entre Trump y Walmart

La movida de Trump llega en un momento de fuerte presión inflacionaria.

La inflación de precios al consumidor acumula 4.2% en los últimos 12 meses, muy por encima del 3% que el presidente heredó al asumir, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

La guerra con Irán, iniciada a finales de febrero de 2026, disparó los precios del petróleo al bloquear el Estrecho de Ormuz, agravando el problema.

La relación entre Trump y Walmart ha sido contradictoria.

En mayo de 2025, cuando la cadena anunció que subiría precios por los aranceles, Trump exigió en Truth Social que la empresa se los «tragara»:

«Walmart debe dejar de intentar culpar a los aranceles como el motivo para aumentar sus precios en toda la cadena. Entre Walmart y China deberían, como se dice, 'tragarse los aranceles', y no cobrarle nada a sus valiosos clientes».

Ahora, poco más de un año después, Trump intenta presentar la bajada de precios como un logro propio.

Walmart ha venido ejecutando recortes de forma sistemática: en el primer trimestre fiscal registró 7,200 «rollbacks» activos, un 20% más que el año anterior, según explicó el director financiero John David Rainey a Yahoo Finance en mayo pasado.

«La mejor rentabilidad que podemos obtener por cada dólar de capital ahora mismo es invertirlo en el cliente. Así que vamos a priorizar la inversión en precios», declaró Rainey.