Presentan feria agrocomercial en Las Tunas como «un desafío a la resistencia»

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El medio estatal Tiempo21Cuba presentó este sábado la feria agrocomercial de Las Tunas como «un desafío a la resistencia» y «una prueba de compromiso en favor del pueblo», mientras ciudadanos en redes sociales la calificaban de «la feria de la miseria» y «un teatro».

El evento se celebró en el parque 26 de Julio de la capital provincial, con más de 800 quintales de viandas, hortalizas, frutas y vegetales aportados por entidades estatales agropecuarias de cinco de los ocho municipios de la provincia.

Sin embargo, la crisis energética que atraviesa Cuba dejó su huella directa en la feria: ni la empresa láctea ni la cárnica de Las Tunas pudieron participar con normalidad, al verse imposibilitadas de elaborar sus productos por la falta de electricidad en sus fábricas.

El sector privado ofertó principalmente plátano macho a 40 pesos la unidad, mientras que el huevo se comercializó a 2,600 pesos el cartón.

Frente a esos precios, la reacción ciudadana fue contundente. «Un plátano $50 o 70 pesos, esa feria no es para el pueblo de a pie. ¿Y qué podrán comer los ancianos pensionados? Esa escena parece un teatro», escribió el usuario Guillermo Leon en Facebook.

«La feria de la miseria. Da asco la propaganda», sentenció Gerardo Pavon en el mismo espacio.

La indignación tiene sustento aritmético: la jubilación promedio en Cuba ronda los 3,056 pesos mensuales, lo que significa que un solo cartón de huevos consume prácticamente el salario completo de un pensionado.

El régimen además eliminó los topes de precios para varios productos básicos mediante la Resolución 150/2026 del 21 de junio, agravando la inflación en un momento en que los ingresos de la mayoría de los cubanos no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

El oficialismo destacó como logro que la Empresa Provincial de la Industria Alimenticia y su filial Intalsur ofertaran cerca de veinte productos a base de harina, frutas y vegetales, y que el mercado El Ferrocarril y la Mipyme Mercasa participaran con precios que calificó de «competitivos».

La feria se realiza cada quince días en la capital tunera, pero su historial reciente refleja el deterioro acelerado de la situación. En mayo pasado fue cancelada por falta de combustible para trasladar los productos desde los municipios, y la edición del 21 de junio, organizada para el Día de los Padres, fue masivamente criticada por sus precios inalcanzables, con el yogurt a 490 pesos y el helado a 1,460 pesos.

El trasfondo es una crisis energética sin precedentes: Cuba registró el viernes un déficit eléctrico de 2,206 MW, cifra cercana al récord histórico de 2,208 MW alcanzado el 25 de junio, con apagones que afectan hasta el 70% de la isla y dejan zonas sin electricidad entre 20 y 24 horas diarias.

El usuario Ariel Mora resumió el sentir de muchos con una comparación que mezcla nostalgia e ironía: «A eso le dicen Feria. Feria las de hace años atrás... y por supuesto vamos a echarle la culpa al bloqueo».