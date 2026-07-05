Presentan feria agrocomercial en Las Tunas como «un desafío a la resistencia»

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El medio estatal Tiempo21Cuba presentó este sábado la feria agrocomercial de Las Tunas como «un desafío a la resistencia» y «una prueba de compromiso en favor del pueblo», mientras ciudadanos en redes sociales la calificaban de «la feria de la miseria» y «un teatro».
El evento se celebró en el parque 26 de Julio de la capital provincial, con más de 800 quintales de viandas, hortalizas, frutas y vegetales aportados por entidades estatales agropecuarias de cinco de los ocho municipios de la provincia.
Sin embargo, la crisis energética que atraviesa Cuba dejó su huella directa en la feria: ni la empresa láctea ni la cárnica de Las Tunas pudieron participar con normalidad, al verse imposibilitadas de elaborar sus productos por la falta de electricidad en sus fábricas.
El sector privado ofertó principalmente plátano macho a 40 pesos la unidad, mientras que el huevo se comercializó a 2,600 pesos el cartón.
Frente a esos precios, la reacción ciudadana fue contundente. «Un plátano $50 o 70 pesos, esa feria no es para el pueblo de a pie. ¿Y qué podrán comer los ancianos pensionados? Esa escena parece un teatro», escribió el usuario Guillermo Leon en Facebook.
«La feria de la miseria. Da asco la propaganda», sentenció Gerardo Pavon en el mismo espacio.
La indignación tiene sustento aritmético: la jubilación promedio en Cuba ronda los 3,056 pesos mensuales, lo que significa que un solo cartón de huevos consume prácticamente el salario completo de un pensionado.
El régimen además eliminó los topes de precios para varios productos básicos mediante la Resolución 150/2026 del 21 de junio, agravando la inflación en un momento en que los ingresos de la mayoría de los cubanos no alcanzan para cubrir necesidades básicas.
El oficialismo destacó como logro que la Empresa Provincial de la Industria Alimenticia y su filial Intalsur ofertaran cerca de veinte productos a base de harina, frutas y vegetales, y que el mercado El Ferrocarril y la Mipyme Mercasa participaran con precios que calificó de «competitivos».
La feria se realiza cada quince días en la capital tunera, pero su historial reciente refleja el deterioro acelerado de la situación. En mayo pasado fue cancelada por falta de combustible para trasladar los productos desde los municipios, y la edición del 21 de junio, organizada para el Día de los Padres, fue masivamente criticada por sus precios inalcanzables, con el yogurt a 490 pesos y el helado a 1,460 pesos.
El trasfondo es una crisis energética sin precedentes: Cuba registró el viernes un déficit eléctrico de 2,206 MW, cifra cercana al récord histórico de 2,208 MW alcanzado el 25 de junio, con apagones que afectan hasta el 70% de la isla y dejan zonas sin electricidad entre 20 y 24 horas diarias.
El usuario Ariel Mora resumió el sentir de muchos con una comparación que mezcla nostalgia e ironía: «A eso le dicen Feria. Feria las de hace años atrás... y por supuesto vamos a echarle la culpa al bloqueo».
Preguntas Frecuentes sobre la Feria Agrocomercial en Las Tunas y la Crisis Alimentaria en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se considera la feria agrocomercial de Las Tunas un "desafío a la resistencia"?
La feria fue presentada por el medio estatal Tiempo21Cuba como un "desafío a la resistencia" y "una prueba de compromiso en favor del pueblo". Sin embargo, los ciudadanos en redes sociales la han criticado fuertemente, calificándola como "la feria de la miseria" por los precios inalcanzables de productos básicos como el plátano y los huevos, en un contexto de crisis económica y energética que dificulta la producción y distribución de alimentos en Cuba.
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¿Cuáles fueron las principales críticas a la feria agrocomercial en Las Tunas?
Las críticas principales se centraron en los precios exorbitantes de los productos. El sector privado ofreció plátano macho a 40 pesos la unidad y el cartón de huevos a 2,600 pesos, precios inasequibles para la mayoría de los ciudadanos, especialmente para los pensionados que sobreviven con una jubilación promedio de 3,056 pesos mensuales. Estas cifras contrastan fuertemente con la retórica oficial de la feria como un logro para el pueblo.
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¿Cómo afecta la crisis energética a la producción y distribución de alimentos en Cuba?
La crisis energética ha impactado directamente en la capacidad de producción y distribución de alimentos en Cuba. La falta de electricidad impidió que empresas lácteas y cárnicas participaran normalmente en la feria de Las Tunas. Además, el déficit eléctrico de 2,206 MW ha llevado a apagones que afectan hasta el 70% de la isla, complicando aún más la situación de escasez y acceso a productos básicos.
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¿Qué impacto tiene la eliminación de los topes de precios en Cuba?
La eliminación de los topes de precios ha agravado la inflación en Cuba, haciendo que los ingresos de la mayoría de los cubanos no sean suficientes para cubrir necesidades básicas. Esto ha llevado a que productos esenciales sean inalcanzables para gran parte de la población, exacerbando la crisis alimentaria y económica que enfrenta el país.
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¿Cómo refleja la situación en Las Tunas la crisis alimentaria en Cuba?
La situación en Las Tunas es un reflejo de la crisis alimentaria más amplia que enfrenta Cuba. La escasez de productos básicos, los precios inasequibles y la insuficiencia de las medidas gubernamentales para garantizar el acceso equitativo a alimentos básicos son problemas recurrentes. Esta situación es agravada por problemas estructurales en la producción y distribución, sumados a una crisis energética sin precedentes.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.