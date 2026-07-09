Al menos 24 detenidos tras protesta en Luyanó: la cárcel de Aguilera está desbordada

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Al menos 24 personas fueron arrestadas la noche del martes en la Calzada de Luyanó, municipio Diez de Octubre, después de que decenas de vecinos salieran a protestar contra los prolongados apagones y la falta de agua, según una investigación de Diario de Cuba.

Todos los detenidos son hombres y afrodescendientes, de acuerdo con una fuente de la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Aguilera que habló bajo condición de anonimato.

Los manifestantes se concentraron frente al hospital materno Hijas de Galicia, donde realizaron cacerolazos, quemaron basura y bloquearon el tráfico en medio de un apagón general provocado por la caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Una caravana policial irrumpió en la zona y procedió a los arrestos.

El barrio acumulaba casi dos días sin electricidad y alrededor de diez sin suministro de agua cuando estalló la protesta.

«Antes de la caída del SEN ya nosotros teníamos más de 40 horas de apagón y diez días sin una gota de agua, sin pipas ni nada. Esto es sálvese el que pueda. No podemos seguir viviendo así, por eso protestamos y tocamos cacerolas hasta que nuestros reclamos sean atendidos», declaró una residente identificada como Zenia.

La oleada de detenciones ha desbordado la capacidad de la unidad policial de Aguilera. La fuente interna reveló que la estación acumula más de 30 detenidos vinculados a las recientes protestas, lo que ha obligado a usar las celdas destinadas a mujeres y áreas comunes de los calabozos.

«Ya tenemos más de 30 detenidos en la unidad, lo cual es una cifra crítica», afirmó el funcionario.

Para este jueves estaba previsto el traslado urgente de 14 de esos detenidos a la prisión de Valle Grande. «En Aguilera no cabe ni un detenido más. Estamos sobrepasados con este tema de las protestas», añadió la misma fuente.

Luyanó se suma a una lista creciente de barrios habaneros donde las manifestaciones han sido respondidas con operativos masivos. En días recientes, vecinos de Jaimanitas, La Hata y Alamar también protagonizaron cacerolazos y denunciaron cercos policiales y cortes de internet.

Entre los casos documentados figura el de Elías Heli González Palma, vecino de Sevillano, quien permanece en prisión provisional acusado de desorden público por participar en cacerolazos desde el interior de su propia vivienda.

Las protestas de Luyanó se producen cinco años después del 11 de julio de 2021, cuando ese mismo barrio fue uno de los escenarios emblemáticos del mayor estallido social en décadas.

El detonante actual es la peor crisis energética de la historia reciente de Cuba: el SEN colapsó completamente el 6 de julio, su séptimo apagón total en 18 meses, dejando a más de 9,6 millones de personas sin electricidad.

La represión se extiende en paralelo a las manifestaciones. Justicia 11J documentó al menos 220 protestas públicas durante junio, mientras que el Observatorio Cubano de Conflictos registró 107 protestas callejeras ese mes, récord histórico, con 82 concentradas en La Habana.

Según datos de Infobae, Cuba alcanzó este jueves un récord de 1,306 presos políticos, incluyendo 40 menores, 16 de ellos recluidos en prisiones de adultos.