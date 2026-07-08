Exigen libertad de Luis Manuel Otero Alcántara sin condiciones

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A dos días de que venza su condena, organizaciones de derechos humanos, activistas y la comunidad artística internacional intensifican las exigencias de libertad plena para Luis Manuel Otero Alcántara, artista afrocubano y preso de conciencia cuya condena de cinco años se extingue oficialmente el 9 de julio de 2026.

Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio de 2021, durante las históricas protestas del 11J, y condenado en junio de 2022 a cinco años de prisión por cargos de «ultraje a los símbolos patrios», «desacato» y «desórdenes públicos». Cumple su pena en la prisión de Guanajay.

Las exigencias de libertad «sin condiciones» no son retóricas: responden al temor fundado de que el régimen intente extender su encarcelamiento, imponerle vigilancia, el destierro o fabricar nuevos cargos en su contra.

El Tribunal Supremo Popular rechazó el 7 de abril de 2026 los recursos de hábeas corpus presentados por Cubalex en favor del artista, que argumentaban que la condena ya debería haberse cumplido sumando la prisión preventiva y posibles rebajas por buena conducta.

El régimen tampoco le aplicó esas rebajas ni lo incluyó en el indulto presidencial de abril de 2026, decisiones que el Tribunal Supremo ratificó como ajustadas a derecho.

En marzo de 2026, agentes del Departamento 21 de la Seguridad del Estado lo amenazaron de muerte dentro de la prisión con la frase «Te vamos a matar aquí», lo que desencadenó una huelga de hambre total de ocho días, entre el 30 de marzo y el 6 de abril, que suspendió por razones de salud.

Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia desde el 2 de mayo de 2021 y exige su liberación inmediata e incondicional. Freedom House, la Embajada de Estados Unidos en Cuba y representantes de la Unión Europea se han sumado a esa demanda de manera sostenida.

Desde el 12 de junio de 2026, Cubalex y el Estudio de Luis Manuel Otero Alcántara lanzaron una campaña de cuenta regresiva simbólica convocando a creadores de todo el mundo a acompañar el último mes de su condena con obras y acciones de presión.

El lema de la campaña, «Cada imagen sea un día menos», resume la exigencia central: su liberación «sin condiciones, sin vigilancia, sin destierro y sin nuevas acusaciones fabricadas».

En paralelo, se creó la obra de arte digital «Momento Cero», un reloj en línea que marca cada día, hora y minuto restante hasta el 9 de julio, y se estrenó el documental «Estamos conectados» sobre su caso.

Líder del Movimiento San Isidro, colectivo fundado en respuesta a las políticas represivas del gobierno cubano, Otero Alcántara es uno de los símbolos más visibles de la resistencia cultural en la isla.

Desde prisión, el artista ha expresado su intención de viajar directamente a Miami una vez sea liberado. Existe además el temor de que su salida pueda retrasarse hasta el 15 de julio por demoras administrativas del régimen.