¿Tu matrimonio es real? Lo que USCIS hace para descubrirte

USCIS ha intensificado las revisiones a las residencias obtenidas por matrimonio y está desplegando un arsenal de herramientas para detectar fraudes: entrevistas separadas a la pareja, visitas domiciliarias sorpresa en horario nocturno y consultas a vecinos y empleadores.

La abogada de inmigración Liudmila Marcelo explica qué esperar y cómo prepararse.

Según Marcelo, se ha publicado en prensa que las autoridades planean llamar como testigos a vecinos, contactar empleadores y entrevistar a los miembros de la pareja por separado para buscar incongruencias que delaten matrimonios por conveniencia.

Su mensaje para quienes tienen un matrimonio legítimo es directo: «El que de verdad está casado, Tania, no tiene nada que temer, tiene que seguir con su vida normal».

Para ilustrarlo, la abogada cita un caso reciente en la oficina de USCIS de West Palm Beach: una pareja de 21 años —ella entró con visa de turismo— presentó su paquete en febrero de este año, tuvo la entrevista el lunes pasado y recibió la aprobación de residencia y número de seguro social ese mismo lunes siguiente.

Marcelo aclara, sin embargo, que los tiempos varían: un segundo caso similar en la misma oficina tuvo la petición aprobada el mes pasado, pero la residencia aún estaba pendiente al momento de la entrevista. «Siempre depende del oficial que tome el caso», subraya.

Separar a la pareja, la primera señal de alerta

Uno de los procedimientos más temidos es la llamada entrevista Stokes, en la que el oficial interroga a cada cónyuge por separado.

Marcelo advierte que llegar a ese punto ya es una mala señal: «El hecho de que separen a la pareja es un mal indicio, porque quiere decir que quieren interrogarlos por separado para ver si hay contradicción entre ellos».

Por eso recomienda prepararse con un abogado experimentado antes de la cita, repasando las preguntas más difíciles que solo se formulan cuando existen dudas.

Las preguntas que parecen simples y no lo son

Entre los detalles cotidianos que el oficial puede preguntar figuran: cuántos cuartos tiene la casa, cuántas ventanas hay en el dormitorio, de qué color están las paredes, quién se levanta primero, quién prepara el desayuno, cuál es la rutina diaria y qué auto maneja cada quien.

Una de las más engañosas es la del lado de la cama. «Hay cuestiones tan sencillas como que a veces preguntan de qué lado de la cama duerme cada uno. Y las personas ven el lado de la cama de una perspectiva diferente», explica Marcelo, señalando que la respuesta cambia según desde dónde se mire: «Tienes que preguntar al oficial, pero mirando para dónde. Si usted está frente de mí o yo estoy frente de usted».

Otro punto crítico es cómo llegaron a la entrevista. «El cómo llegaron acá es bien importante porque muchas veces las parejas van cada uno en su auto y el oficial dice: si vienen de su casa, hoy es el día más importante porque es el día de la entrevista, ¿cómo es posible que vengan cada uno en su auto?», relata la abogada.

Su recomendación es clara: «Lo más normal es que la pareja venga en un solo auto, aunque tengan dos en la casa, pero ese día se supone que no van a trabajar, no van a hacer nada».

Visitas nocturnas y cepillos de dientes

Más allá de la entrevista formal, USCIS está realizando visitas sorpresa a domicilios en horario nocturno. «Sí están haciendo visitas sorpresas a la casa en horario de la noche, porque se supone que en el horario de la noche la pareja está ahí», confirma Marcelo.

Pero no basta con que ambos estén presentes: «No solo que la pareja esté ahí, sino que además tiene que haber una habitación en la que se vean cosas de ambos... que en el baño de la casa se vean los dos cepillos de dientes».

La abogada explica que esto responde a que hay personas que comparten vivienda por amistad o conveniencia sin ser realmente pareja, y los oficiales están entrenados para detectarlo.

Su advertencia final es contundente: «Nunca, nunca el fraude es la solución a los problemas migratorios de nadie, porque realmente eso es lo que hace complicar tu situación para toda la vida».