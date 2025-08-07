Se complica la green card por matrimonio en EE.UU: Estos son los nuevos requisitos

Vídeos relacionados:

Desde el 1 de agosto de 2025, solicitar una green card por matrimonio en Estados Unidos se ha convertido en un proceso mucho más estricto, con implicaciones importantes tanto para ciudadanos estadounidenses como para sus cónyuges inmigrantes.

La nueva guía del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) refuerza los controles y endurece los requisitos, en un intento explícito por frenar el fraude migratorio en las peticiones familiares.

Pero también genera incertidumbre, retrasos y potenciales riesgos de deportación para quienes se encuentren en situación migratoria irregular o con procesos abiertos.

Mayor escrutinio de la veracidad del matrimonio

Uno de los principales ejes de la nueva política migratoria es el refuerzo del análisis sobre la autenticidad del vínculo matrimonial.

Según el USCIS, la intención es proteger la vía familiar para la residencia permanente y garantizar que los matrimonios son reales y no contraídos con fines exclusivamente migratorios.

A partir de ahora, los funcionarios de inmigración están obligados a revisar con mayor profundidad:

-La historia migratoria del solicitante.

-La existencia de peticiones anteriores, ya sea del mismo peticionario hacia otras personas o del beneficiario con otros cónyuges.

-Inconsistencias en los datos o información considerada despectiva.

-Casos en los que uno o ambos cónyuges hayan tenido peticiones previas rechazadas, retiradas o revocadas.

Matrimonios celebrados mientras el beneficiario se encontraba en proceso de deportación.

-Matrimonios en los que uno o ambos cónyuges eran menores de edad, especialmente si hay diferencia de edad superior a 10 años.

Este tipo de revisiones ya eran posibles, pero ahora se convierten en mandatorias para los oficiales, incluso si inicialmente no existieran dudas evidentes.

Entrevistas presenciales obligatorias para ambos cónyuges

Uno de los cambios más significativos es que, en todos los casos, se exigirá una entrevista presencial obligatoria a ambas partes del matrimonio, ya sea en conjunto o por separado.

Antes, la entrevista quedaba a criterio del funcionario encargado y podía omitirse si la documentación era sólida y no se detectaban señales de fraude.

Ahora, la entrevista se convierte en un requisito estándar, especialmente si:

-Falta documentación convincente sobre la relación.

-Se requiere testimonio directo para aclarar contradicciones.

-El peticionario adquirió la residencia a través de matrimonio hace menos de cinco años.

-El matrimonio se celebró en circunstancias inusuales (por ejemplo, durante un proceso de deportación).

Estas entrevistas serán más largas y detalladas. Se espera que duren hasta dos horas en algunos casos, con preguntas diseñadas para contrastar versiones y detectar incoherencias.

Como consecuencia, el tiempo de resolución de los casos aumentará considerablemente, afectando también a quienes están en lista de espera.

Énfasis en la evidencia conjunta de convivencia y relación

El USCIS ha subrayado que la carga de la prueba recae sobre el solicitante. Por ello, se da ahora mayor importancia a la presentación de evidencia documental sólida que demuestre una relación genuina.

Se consideran especialmente valiosas:

-Cuentas bancarias conjuntas.

-Contratos de alquiler o propiedad firmados por ambos.

-Nacimientos de hijos en común, con actas que incluyan a ambos progenitores.

-Fotografías que reflejen una vida en pareja.

-Declaraciones juradas de familiares o amigos que avalen la autenticidad del matrimonio.

La ausencia o insuficiencia de estos elementos puede derivar en una Solicitud de Evidencia (RFE) o incluso una Notificación de Intención de Denegar (NOID), pasos que prolongan el proceso y exponen el caso a más riesgos.

El proceso ya no ofrece protección contra la deportación

Otro cambio crucial es que estar en trámite de obtención de una green card por matrimonio ya no impide que el beneficiario sea puesto en proceso de deportación.

Aunque esta posibilidad existía antes de forma excepcional (por ejemplo, en casos con antecedentes penales), la nueva guía habilita al USCIS para emitir una Notificación de Comparecencia (NTA) en cualquier momento del proceso, si se determina que el solicitante es “removible”.

Esto aplica especialmente para inmigrantes sin estatus legal al momento de presentar la solicitud, pero también podría afectar a: Personas con visas vencidas durante el proceso; solicitantes con entradas irregulares al país y Dreamers u otros con protecciones temporales canceladas.

Según abogados consultados por NBC News, este cambio genera temor incluso entre quienes han seguido el proceso correctamente, pues abre la puerta a una interpretación amplia y discrecional de los motivos de deportación.

Impacto sobre los tiempos de espera y acumulación de casos

La implementación de entrevistas obligatorias y análisis más exhaustivos implica inevitablemente una mayor demora en los tiempos de procesamiento.

Cada caso individual requiere ahora más atención, lo que ralentiza el flujo del sistema migratorio.

A esto se suma que el USCIS ya enfrentaba, a comienzos de 2025, una acumulación significativa de solicitudes: más de 2.4 millones de peticiones I-130 estaban pendientes hasta junio, de las cuales 1.9 millones llevaban más de seis meses sin resolución.

Expertos como el abogado Jonathan E. Shaw señalan que el sistema podría colapsar aún más, y no descartan que el endurecimiento de políticas tenga también un efecto disuasorio, desmotivando a familias inmigrantes a iniciar sus trámites.

Aplicación inmediata e impacto retroactivo

Un aspecto crítico de esta actualización es su entrada en vigor inmediata el 1 de agosto de 2025. Además, afecta no solo a las solicitudes nuevas, sino también a todos los casos actualmente en trámite.

Esto significa que parejas que presentaron sus formularios con anterioridad deberán igualmente someterse a las nuevas exigencias, lo que podría obligarles a complementar documentación, preparar entrevistas más rigurosas o incluso enfrentar nuevas revisiones de elegibilidad.

El matrimonio con un ciudadano estadounidense sigue siendo una vía legítima para obtener la residencia permanente, pero el proceso ha dejado de ser automático o sencillo.

Las nuevas reglas del USCIS refuerzan la premisa de que solo los matrimonios auténticos, sostenidos con documentación sólida, pasarán la prueba.

A la par, se introduce un riesgo real para solicitantes en situación migratoria irregular: estar en proceso de green card ya no representa un blindaje ante la deportación.

La transparencia, la preparación documental y la asesoría legal se vuelven ahora más cruciales que nunca para quienes decidan iniciar o continuar este tipo de proceso migratorio.