Española cancela boda con su novio cubano por este motivo: "Hemos optado por otra opción"

Una creadora de contenido española anunció el lunes la cancelación de su boda presencial con su novio cubano, no por una ruptura, sino por una razón práctica: encontraron una vía legal más rápida para reunirse en España.

Melanie Vidal (@meloviajo), barcelonesa con más de 150,000 seguidores en TikTok, explicó en un video que ella y su novio Yainer, habían planeado casarse en Viñales en diciembre de este año. Sin embargo, tras consultar con una abogada, decidieron abandonar ese plan.

«Hemos decidido cancelar nuestra boda. Mi novio cubano me propuso matrimonio en abril y teníamos planeado casarnos en Viñales en el mes de diciembre», explicó Melanie en el video, que acumuló 22,300 visualizaciones, 720 likes y 150 comentarios en menos de 24 horas.

La alternativa que eligieron se llama matrimonio por poder: Yainer otorgará un poder notarial especial a un familiar o conocido residente en España para que lo represente en la ceremonia y se case en su nombre con Melanie ante el Registro Civil español.

«Después de hablar con una abogada y de valorar todas las opciones, hemos optado por una opción más fácil y rápida», detalló la creadora de contenido. «Esto consiste en que mi chico le da el poder a algún familiar o conocido que tenga en España para que se case conmigo en su lugar. De esta forma el matrimonio ya es legal en España y solo nos faltará pedir la reunificación familiar».

El matrimonio por poder es una figura legal reconocida en España que permite que uno de los contrayentes esté ausente en la ceremonia, representado por un apoderado designado mediante poder notarial. Para parejas hispano-cubanas, esta vía se ha convertido en una alternativa práctica cuando organizar una boda presencial en Cuba resulta más complejo, costoso o lento. Si el poder se otorga en Cuba, debe estar legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) antes de ser utilizado en España.

Melanie y Yainer se conocieron en una clase de salsa en Viñales y llevan un tiempo documentando su historia en redes sociales. Fue precisamente en ese municipio pinareño donde el músico le pidió matrimonio el 19 de junio, durante una caminata al amanecer hacia Los Acuáticos, tras apenas tres meses juntos en persona.

La relación de la pareja no ha estado exenta de polémica. En mayo pasado, Melanie recibió críticas en redes sociales por mantener un noviazgo a distancia con un cubano. Y en abril, el video de su reencuentro en el aeropuerto de La Habana —tras tres meses sin verse— superó las 110,600 visualizaciones en menos de 24 horas.

La decisión de la pareja refleja las dificultades burocráticas que enfrentan miles de parejas mixtas hispano-cubanas para reunirse legalmente, y la búsqueda de atajos dentro del marco legal disponible. Al final del video, Melanie lanzó una pregunta a sus seguidores: «¿Conocías esta vía para poder traer a tu pareja de Cuba para España?».