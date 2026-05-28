Nueva trampa en matrimonios: preguntas que pueden negarte el ajuste migratorio en EE.UU.

Las entrevistas de ajuste de estatus por matrimonio en Estados Unidos se han vuelto más difíciles para quienes entraron con visa de turismo y se quedaron más tiempo del permitido. La abogada de inmigración Liudmila Marcelo, en entrevista con Tania Costa para CiberCuba, advirtió que los oficiales de USCIS ya no se limitan a verificar que el solicitante no tenga antecedentes penales: ahora van mucho más allá.

«Lo que sucede ahora es que no solamente se van a basar en que usted sea una persona que no tenga récord, que todo esté bien. Van a ir un poco más allá», explicó Marcelo, señalando que el nuevo escrutinio en ajustes de estatus responde a un endurecimiento migratorio que se intensificó tras el memorándum de política USCIS PM-602-0199, emitido el 21 de mayo de 2026.

Según la abogada, los oficiales están formulando preguntas específicas que pueden resultar en la negación del beneficio migratorio.

«Les están preguntando: ¿por qué usted se quedó más del tiempo establecido?, ¿por qué usted no esperó fuera de su país para hacer este proceso?, ¿qué problemas tiene usted que no pueda ir a hacer un proceso consular?», detalló Marcelo.

Los más expuestos a este escrutinio son quienes entraron con visa de turismo, se les venció la visa y posteriormente se casaron con un ciudadano estadounidense, o quienes tienen un hijo ciudadano mayor de 21 años.

Marcelo subrayó que ya se han registrado varios casos y que los abogados están identificando el patrón de preguntas que hacen los oficiales, por lo que advirtió: «Tampoco es momento para ir a este tipo de entrevistas» sin la preparación adecuada.

El punto jurídico central que explica la abogada es la intención al momento de la entrada.

«Usted no puede haber entrado con esa visa de turismo con la intención de ajustar estatus después», afirmó Marcelo, recordando que la visa de turismo autoriza una estancia de tres meses y que para quienes ya tienen planes de matrimonio existe la visa K-1, conocida como visa de prometido o fiancé.

«Si el oficial nada más tiene la idea de que usted utilizó esa visa de turismo para entrar, casarse después, ajustar, usted está utilizando una visa con la intención totalmente incorrecta», precisó la abogada.

Este uso incorrecto puede considerarse una declaración falsa ante inmigración, con consecuencias directas.

«Si usted entra con una visa de turismo pensando ya con la idea de su matrimonio y de su ajuste, usted está mintiendo. Y entonces por ese motivo le pueden negar también el ajuste de estatus», advirtió Marcelo.

La abogada aclaró que la discrecionalidad en el ajuste de estatus no es nueva. «La discreción siempre ha existido, incluso para los ajustes de estatus por la Ley de Ajuste Cubano, que no está afectada por esto». Sin embargo, el nivel de escrutinio actual supera con creces lo que se aplicaba antes, cuando bastaba con tener el historial limpio.

En ese sentido, Marcelo insistió en que la transparencia es la única estrategia segura. «Siempre es mejor que te digan que no porque dijiste la verdad, y no que te digan que sí porque ocultaste la verdad y ésta después salga a luz, porque ahí sí te quedas sin ningún tipo de recurso».