¿Vacaciones en Cuba? Madre añora el día en que se esperen con ilusión

Una madre cubana identificada como Lisi publicó un video en Facebook en el que reflexiona sobre lo que significa el verano para las familias de la isla: no aventuras ni viajes, sino la angustia de preguntarse cómo entretener a los hijos sin dinero ni opciones.

«¿Vacaciones? Para un niño esa palabra significa aventuras. Para muchos adultos, significa hacer cuentas... y para muchas familias cubanas, a veces significa preguntarse: ¿qué vamos a hacer con los niños durante estos meses?», dice Lisi en el clip de casi dos minutos.

La creadora de contenido describe una brecha dolorosa: mientras en otros países las familias planifican campamentos, museos y parques, en Cuba las opciones son escasas y los espacios recreativos estatales acumulan años de deterioro sin mantenimiento.

«En Cuba, muchas familias hacen todo lo posible por regalarles un verano bonito a sus hijos. Pero las opciones suelen ser limitadas. Muchos espacios recreativos necesitan reparación o mantenimiento. Otras alternativas tienen precios que no están al alcance de todos», señala.

La realidad que describe Lisi tiene cifras concretas. El parque Jalisko Park en el Vedado cobra 1,000 pesos por persona, lo que significa 4,000 pesos para una familia de cuatro —más de la mitad del salario promedio mensual de unos 6,900 pesos, equivalente a apenas 12 dólares—. Un parque acuático en Ciego de Ávila cobra 500 pesos por solo 30 minutos de baño infantil.

El contraste es aún más brutal si se considera que la canasta básica familiar supera los 96,000 pesos mensuales, catorce veces el salario promedio, según un estudio del economista Javier Pérez Capdevila.

El verano de 2026 arrancó además en condiciones especialmente difíciles. El curso escolar 2025-2026 terminó de forma anticipada entre el 15 y el 30 de junio, antes de la fecha oficial fijada por el Ministerio de Educación, debido a la falta de combustible y los apagones que paralizaron el transporte escolar.

Miles de niños comenzaron así unas vacaciones sin electricidad estable, con cortes de entre 18 y 22 horas diarias en muchas zonas del país.

Instalaciones que debían ser alternativas recreativas también están en ruinas. El Lago de los Sueños de Camagüey, inaugurado en 2014, se encuentra abandonado, con su presa cubierta de vegetación invasora.

El campismo Puerto Escondido en Artemisa redujo su capacidad de 310 a 242 cabañas entre 2023 y 2025, con suelos agrietados y áreas recreativas deterioradas.

Ante ese panorama, Lisi reconoce que los padres cubanos improvisan: «Organizan juegos en casa, visitan a los abuelos, improvisan un picnic, una tarde en la playa cuando se puede, o convierten cualquier momento sencillo en un recuerdo feliz».

La respuesta del régimen ha sido lanzar la campaña «Siempre Joven» con más de 21,000 actividades artísticas y culturales en los barrios, descritas como «modestas pero estéticas».

En Santiago de Cuba, además, se reactivaron las Fuerzas de Acción Pioneril, que incentivan a niños a trabajar en fábricas y organopónicos durante sus vacaciones bajo el argumento de «formación de valores», una práctica que críticos califican de trabajo infantil encubierto.

Lisi cierra su video con un deseo que resume el sentir de millones de familias cubanas: «Ojalá llegue el día en que todos los niños, sin importar dónde vivan o cuánto dinero tenga su familia, puedan esperar las vacaciones con la misma ilusión, la de saber que les espera un verano lleno de oportunidades para jugar, aprender y ser felices».