Familia necesitaría 4,000 pesos para entrar a parque infantil en el Vedado: «Estamos entre caníbales»

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Una persona denunció en Facebook que el Jalisko Park, parque de diversiones ubicado en el Vedado, La Habana, cobra 1,000 pesos cubanos por persona como entrada —que incluye apenas un refresco y un paquete de galletas—, lo que obliga a una familia de cuatro personas a desembolsar 4,000 pesos para acceder al recinto durante las vacaciones de verano.

Quien realizó la denuncia relató que llegó al lugar con sus hijos cargado de ilusión, pero tuvo que marcharse sin entrar al no poder costear ese monto.

«Yo con mis niños fui con tremenda ilusión para que se distrajeran un rato y tuve que virar para atrás porque no tenía ese dinero y aunque lo tuviera no lo iba a pagar», escribió en su publicación.

En su denuncia, la persona cuestionó abiertamente que se permita semejante precio en un espacio destinado a niños, en plenas vacaciones y en medio de apagones y escasez generalizada.

«Imagínate una familia, madre, padre y dos niños, 4,000 pesos por obligación con tantas necesidades que están pasando nuestros niños entre apagones y escasez», escribió.

La indignación culminó con una frase que resume el sentir de muchos cubanos ante la situación: «Estamos entre caníbales, entre nosotros mismos nos estamos comiendo y matando».

Los 4,000 pesos que costaría esa visita familiar representan más de la mitad del salario promedio mensual en Cuba, que ronda los 6,830 pesos, equivalente a unos 12 dólares al tipo de cambio informal.

La canasta básica mensual, según estimaciones independientes, supera los 96,000 pesos, unas 14 veces ese salario.

El Jalisko Park es un parque infantil emblemático de La Habana, situado en 23 y 18, en el Vedado.

Tras años de abandono, reabrió oficialmente el 29 de julio de 2023 bajo la gestión de la cooperativa no agropecuaria «Pekín», con un acuerdo con el gobierno provincial de La Habana.

En aquella reapertura, las autoridades prometieron entrada gratuita para niños y apenas 50 pesos para adultos.

Sin embargo, los precios escalaron rápidamente: desde entonces, padres cubanos denunciaron que se necesitaban hasta 20,000 pesos para una visita familiar completa, considerando los costos de gastronomía.

El caso del Jalisko Park no es un fenómeno aislado. En abril de 2026, un parque acuático en Ciego de Ávila cobraba 500 pesos por apenas treinta minutos de baño para niños.

Por su parte, el parque infantil El Mambisito, en Holguín, se encuentra en ruinas: techos desaparecidos, kioscos vacíos y atracciones inoperables.

Este patrón define el panorama recreativo infantil en Cuba durante el verano de 2026: las instalaciones estatales se deterioran sin remedio mientras los operadores privados fijan precios que la inmensa mayoría de las familias cubanas no puede pagar.

«Quisiera que alguien con coherencia me explicara si es normal o la anormal soy yo», concluyó el denunciante, invitando a sus lectores a sacar sus propias conclusiones.