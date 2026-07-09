Líderes del Caribe se ofrecen como mediadores entre Estados Unidos y Cuba

Las primeras ministras de Barbados, Mia Mottley, y de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, encabezaron este miércoles el llamado de los líderes del Caribe a servir de puente entre Washington y La Habana, al concluir la cumbre anual de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en Castries, Santa Lucía.

Según informó EFE, CARICOM ya notificó formalmente tanto a Estados Unidos como a Cuba que está dispuesto a facilitar conversaciones entre ambos países, aunque los 15 miembros del bloque no lograron adoptar una posición común más amplia sobre la situación en la isla.

«Este no es un tema fácil», admitió Mottley al cierre de la reunión de cuatro días. «Creo que estamos de acuerdo en que las conversaciones y el debate deben tener lugar, pero sin prejuicios… para una resolución pacífica de lo que está sucediendo con Cuba: que hay una crisis humanitaria y no se puede seguir ignorando esa realidad».

La oferta de mediación llega en medio de una escalada sin precedentes de la presión de la administración Trump sobre el régimen cubano, que desde enero de 2026 ha acumulado más de 240 sanciones, reduciendo las importaciones energéticas de la isla entre 80% y 90% y provocando apagones de hasta 22-25 horas diarias.

Mottley ilustró con un ejemplo concreto las consecuencias de esas medidas sobre los países vecinos: un intento de comprar leche en polvo para bebés destinada a Cuba fue rechazado cuatro veces por los bancos antes de que el pago pudiera procesarse el martes.

«Reconocemos que este siempre va a ser un tema complicado, como quedó reconocido el martes en la votación de las Naciones Unidas», dijo la primera ministra de Barbados.

«Pero queremos mantenernos enfocados en los esfuerzos humanitarios, y queremos mantenernos enfocados en el diálogo que debe tener lugar para la resolución de este asunto».

La referencia a la ONU alude a la votación del martes en la Asamblea General, que aprobó por 136 votos a favor, nueve en contra y 30 abstenciones un debate urgente sobre el embargo estadounidense a Cuba, primera vez que el régimen recurre a ese mecanismo extraordinario.

Esa votación, sin embargo, evidenció grietas en el bloque caribeño: Dominica y República Dominicana se abstuvieron, rompiendo la tradición de consenso de CARICOM en asuntos relacionados con Cuba.

El primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, quien vivió en Cuba durante siete años mientras cursaba medicina, resumió el sentir del bloque: «Todos los que formamos parte de CARICOM y de la región estamos muy conmovidos por lo sucedido».

La creciente preocupación del Caribe por el deterioro humanitario en Cuba ha llevado a varios países a enviar ayuda de forma individual desde la cumbre de febrero, cuando el bloque acordó una respuesta coordinada que incluía alimentos, medicinas y paneles solares.

La presión de Washington también se hizo sentir en otros temas de la agenda: los acuerdos para acoger migrantes deportados de terceros países y el programa de Ciudadanía por Inversión quedaron sin posición común, pese a que ambos asuntos afectan directamente a las economías insulares.

El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, advirtió que su país recauda unos 100 millones de dólares anuales gracias a ese programa y que eliminarlo «puede no ser la opción más viable».

La cumbre también superó tensiones internas: Persad-Bissessar había objetado el reapointment de la secretaria general del bloque, Carla Barnett, pero para el cierre de la reunión la disputa estaba suficientemente resuelta.

«Siempre he dicho que Trinidad permanece comprometida con CARICOM. Tenemos un apoyo inquebrantable a CARICOM», declaró.

Mottley cerró con una imagen que resume la postura del bloque ante el conflicto entre las dos potencias: «Cuando vives en un vecindario, lo que pasa en el vecindario afecta a todos. El vecindario se extiende desde Florida hasta Guyana y Surinam».