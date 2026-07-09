Líderes del Caribe se ofrecen como mediadores entre Estados Unidos y Cuba

Las primeras ministras de Barbados, Mia Mottley, y de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, encabezaron este miércoles el llamado de los líderes del Caribe a servir de puente entre Washington y La Habana, al concluir la cumbre anual de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en Castries, Santa Lucía.
Según informó EFE, CARICOM ya notificó formalmente tanto a Estados Unidos como a Cuba que está dispuesto a facilitar conversaciones entre ambos países, aunque los 15 miembros del bloque no lograron adoptar una posición común más amplia sobre la situación en la isla.
«Este no es un tema fácil», admitió Mottley al cierre de la reunión de cuatro días. «Creo que estamos de acuerdo en que las conversaciones y el debate deben tener lugar, pero sin prejuicios… para una resolución pacífica de lo que está sucediendo con Cuba: que hay una crisis humanitaria y no se puede seguir ignorando esa realidad».
La oferta de mediación llega en medio de una escalada sin precedentes de la presión de la administración Trump sobre el régimen cubano, que desde enero de 2026 ha acumulado más de 240 sanciones, reduciendo las importaciones energéticas de la isla entre 80% y 90% y provocando apagones de hasta 22-25 horas diarias.
Mottley ilustró con un ejemplo concreto las consecuencias de esas medidas sobre los países vecinos: un intento de comprar leche en polvo para bebés destinada a Cuba fue rechazado cuatro veces por los bancos antes de que el pago pudiera procesarse el martes.
«Reconocemos que este siempre va a ser un tema complicado, como quedó reconocido el martes en la votación de las Naciones Unidas», dijo la primera ministra de Barbados.
«Pero queremos mantenernos enfocados en los esfuerzos humanitarios, y queremos mantenernos enfocados en el diálogo que debe tener lugar para la resolución de este asunto».
La referencia a la ONU alude a la votación del martes en la Asamblea General, que aprobó por 136 votos a favor, nueve en contra y 30 abstenciones un debate urgente sobre el embargo estadounidense a Cuba, primera vez que el régimen recurre a ese mecanismo extraordinario.
Esa votación, sin embargo, evidenció grietas en el bloque caribeño: Dominica y República Dominicana se abstuvieron, rompiendo la tradición de consenso de CARICOM en asuntos relacionados con Cuba.
El primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, quien vivió en Cuba durante siete años mientras cursaba medicina, resumió el sentir del bloque: «Todos los que formamos parte de CARICOM y de la región estamos muy conmovidos por lo sucedido».
La creciente preocupación del Caribe por el deterioro humanitario en Cuba ha llevado a varios países a enviar ayuda de forma individual desde la cumbre de febrero, cuando el bloque acordó una respuesta coordinada que incluía alimentos, medicinas y paneles solares.
La presión de Washington también se hizo sentir en otros temas de la agenda: los acuerdos para acoger migrantes deportados de terceros países y el programa de Ciudadanía por Inversión quedaron sin posición común, pese a que ambos asuntos afectan directamente a las economías insulares.
El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, advirtió que su país recauda unos 100 millones de dólares anuales gracias a ese programa y que eliminarlo «puede no ser la opción más viable».
La cumbre también superó tensiones internas: Persad-Bissessar había objetado el reapointment de la secretaria general del bloque, Carla Barnett, pero para el cierre de la reunión la disputa estaba suficientemente resuelta.
«Siempre he dicho que Trinidad permanece comprometida con CARICOM. Tenemos un apoyo inquebrantable a CARICOM», declaró.
Mottley cerró con una imagen que resume la postura del bloque ante el conflicto entre las dos potencias: «Cuando vives en un vecindario, lo que pasa en el vecindario afecta a todos. El vecindario se extiende desde Florida hasta Guyana y Surinam».
Preguntas Frecuentes sobre la Mediación entre Estados Unidos y Cuba por Líderes del Caribe
CiberCuba te lo explica:
¿Qué iniciativa han tomado los líderes del Caribe respecto a la situación entre Estados Unidos y Cuba?
Los líderes del Caribe, encabezados por las primeras ministras de Barbados y Trinidad y Tobago, han propuesto servir de mediadores entre Estados Unidos y Cuba para facilitar conversaciones y resolver pacíficamente la crisis humanitaria en la isla cubana. CARICOM está dispuesto a facilitar conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, aunque el bloque no ha logrado una posición común más amplia sobre la situación en Cuba.
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¿Cuál es la situación actual en Cuba que ha motivado a CARICOM a intervenir?
Cuba enfrenta una severa crisis humanitaria y energética, exacerbada por más de 240 sanciones impuestas por la administración Trump desde enero de 2026. Las sanciones han reducido las importaciones energéticas de la isla entre un 80% y un 90%, causando apagones prolongados y escasez de bienes básicos, lo que ha motivado a CARICOM a intervenir para aliviar la situación.
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¿Cómo ha reaccionado CARICOM ante las sanciones de Estados Unidos a Cuba?
CARICOM ha manifestado preocupación por el impacto humanitario de las sanciones estadounidenses a Cuba y ha cuestionado el endurecimiento de las medidas económicas y financieras aplicadas contra la isla. El organismo regional ha expresado su intención de facilitar un diálogo entre Estados Unidos y Cuba para resolver la crisis de manera pacífica y humanitaria.
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¿Qué acciones ha tomado CARICOM para ayudar a Cuba durante su crisis humanitaria?
CARICOM ha acordado una respuesta humanitaria coordinada que incluye el envío de alimentos, medicinas y paneles solares a Cuba. La ayuda humanitaria fue anunciada por CARICOM en colaboración con México, quien proporciona apoyo logístico, para aliviar la crisis en Cuba.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.