Fallece Adela Legrá, una de las tres Lucía y rostro inolvidable del cine cubano

Adela Legrá, figura icónica del cine cubano y una de las protagonistas de Lucía (1968), falleció en la madrugada de este 2 de enero en Santiago de Cuba, a los 86 años de edad.
La actriz fue ingresada de urgencia en el Hospital Provincial de Santiago de Cuba, donde murió horas después, de acuerdo con la información confirmada por la página en Facebook del portal Cubacine, entidad adscrita al Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).
De origen humilde, Legrá trabajó desde joven en labores agrícolas y domésticas en distintas zonas de la antigua provincia de Oriente.
Su vínculo con el cine surgió mientras se desempeñaba como activista de la Federación de Mujeres Cubanas en Baracoa, cuando fue descubierta por el realizador Humberto Solás (1941-2008), quien le ofreció el papel protagónico en Manuela (1965).
La naturalidad y fuerza expresiva de su actuación llamaron de inmediato la atención del público y la crítica, lo que llevó a Solás a convocarla nuevamente para uno de los roles centrales de Lucía, considerada una de las obras más importantes de la cinematografía cubana y de América Latina.
En ese filme, Legrá dio vida a una campesina ambientada en la década de 1960, un personaje que se convirtió en símbolo de la mujer cubana y su emancipación en los primeros años de la Revolución cubana.
A lo largo de una trayectoria participó en títulos fundamentales del cine nacional como Rancheador (1976), El Brigadista (1977), Polvo Rojo (1981), Miel para Oshún (2001) y Barrio Cuba (2005), además de realizar trabajos para la televisión.
Por sus aportes al séptimo arte, recibió diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Lucía de Honor durante la gala inaugural del Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara de 2017. La distinción está inspirada en la película homónima.
En esa ocasión, el galardón fue otorgado también a la actriz Eslinda Núñez -la Lucía del segundo cuento del filme- y a la familia del cineasta, como homenaje a una vida consagrada al séptimo arte.
Durante la ceremonia, Legrá agradeció a Jorge Perugorría, entonces presidente del Festival, por continuar el sueño de Solás, así como a los gibareños por mantenerse fieles a su idiosincrasia.
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el crítico de cine Juan Antonio García recordó a través de su página en Facebook su participación en el Taller Nacional de Crítica Cinematográfica de 2006 y calificó su muerte como una noticia “triste, muy triste”.
