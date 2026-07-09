Entre lágrimas, Natalia Jiménez comparte que ganó proceso legal contra su exesposo cubano sobre custodia de su hija

Natalia Jiménez, exvocalista de La Quinta Estación, anunció entre lágrimas que un juez en Estados Unidos falló a su favor en el largo proceso legal que mantenía contra su exesposo cubano, Daniel Trueba, otorgándole los derechos de crianza de su hija Alessandra, de nueve años.

La cantante española compartió la noticia en un emotivo video publicado en Instagram el martes, donde explicó los alcances de la victoria judicial y agradeció a quienes la acompañaron durante seis años de litigio.

«El día de hoy es un día muy importante para mí, muy feliz para nuestra familia, porque hemos logrado que el juez acepte poder relocalizarnos con Alessandra para vivir juntos, sin tantas dificultades, sin tantos frenos y poder planificar la vida que Alessandra se merece vivir, una vida sin tantos conflictos», declaró visiblemente emocionada.

El proceso judicial, que se extendió desde la separación de la pareja en 2020, incluyó disputas sobre el derecho a viajar con la menor a México, la elección de su colegio y la recuperación de gastos de manutención.

Trueba es un empresario cubano que trabajó como jefe de piso y productor en Univision en Miami, y que se convirtió en mánager personal y comercial de Jiménez antes de que ambos iniciaran su romance en 2009. La pareja contrajo matrimonio en diciembre de 2015 y tuvo a Alessandra en 2016. La separación se hizo pública en diciembre de 2020.

El litigio resultó devastador en lo económico para la cantante. Según reportes de varios medios de 2021, Jiménez llegó a tener apenas cinco dólares en su cuenta bancaria y acumuló deudas cercanas a los 700,000 dólares. La propia artista lo reconoció en su video: «Hace seis años yo estaba en una banca rota y se burlaban de mí, diciéndome que jamás iba a lograr salir adelante. Y aquí estoy».

En su comunicado, la artista agradeció a sus seguidores, a sus padres y a su abogada, Susan Klock, por defenderla «hasta el último recurso». También expresó gratitud a amigos en México, Los Ángeles, Colombia, Puerto Rico, España y Miami, así como a la Virgen de Guadalupe.

Un pilar fundamental durante el proceso fue su actual esposo, el mánager mexicano Arnold Hemkes, con quien se casó el 29 de noviembre de 2024 en una íntima ceremonia celebrada en Guadalajara, México. La pequeña Alessandra participó como dama de honor en la boda.

La resolución judicial abre la puerta para que madre e hija se muden a México, país al que Jiménez está profundamente vinculada desde su etapa con La Quinta Estación.

El momento más conmovedor del video llegó cuando la cantante se dirigió directamente a otras madres que atraviesan situaciones similares: «Solo les quiero decir a todas las mujeres que estén pasando por una situación difícil como la que yo he pasado, que no pierdan la esperanza, que a veces la gente espera que nos cansemos, pero como mamás tenemos que hacer lo imposible por nuestros hijos».