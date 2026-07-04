Taylor Swift y Travis Kelce se casan en una boda blindada en Nueva York

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Taylor Swift y Travis Kelce contrajeron matrimonio el viernes en el Madison Square Garden de Nueva York, en una ceremonia privada que reunió a cerca de un millar de invitados y que ha sido calificada por muchos como la «boda real de Estados Unidos».

La confirmación oficial llegó de la manera más espectacular posible: una pantalla en el exterior del recinto se iluminó con el mensaje «JUST&T MARRIED!», un juego de palabras con las iniciales de ambos. La representante de la cantante, Tree Paine, ratificó el enlace oficialmente a las 19:30 horas locales.

Ambos novios, de 36 años, lucieron diseños exclusivos de Christian Dior Haute Couture creados por Jonathan Anderson.

La casa de moda precisó en un comunicado que se trató de «el primer vestido de novia de alta costura del diseñador para una celebridad de fama mundial». Los zapatos fueron confeccionados a medida por Christian Louboutin, y la novia lució joyas de Cartier. Kelce, por su parte, vistió un esmoquin blanco diseñado para la ocasión.

La ceremonia fue oficiada por el actor y comediante Adam Sandler, quien conoció al jugador de los Kansas City Chiefs durante el rodaje de «Happy Gilmore 2», en la que Kelce hizo un cameo.

El portavoz de Swift precisó: «Taylor y Travis no han tenido damas de honor ni testigos. En su lugar, su hermano Austin Swift ha ejercido como el 'hombre de honor' de Taylor y Jason Kelce ha sido el padrino de Travis. La ceremonia ha unido a ambas familias y ha sido oficiada por su amigo Adam Sandler».

Las puertas del recinto se abrieron a las 4:00 pm para un cóctel en el vestíbulo del sexto piso, y la ceremonia arrancó a las 5:30 pm. La celebración se extendió hasta altas horas de la madrugada.

La organización corrió a cargo del reconocido wedding planner Mark Seed, responsable también de la boda de Jennifer Lawrence.

La noche anterior, el jueves, se celebró una cena de ensayo para un centenar de invitados en el Infosys Theater, dentro del propio Madison Square Garden. Los asistentes recibieron como obsequio copas de cristal personalizadas con diamantes auténticos incrustados, un detalle que anticipaba la magnitud del evento.

La lista de invitados a la boda fue un desfile de celebridades: Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi y Bella Hadid, Bradley Cooper, Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Emma Stone, Dakota Johnson, Hugh Grant, Jason Sudeikis, Ethan Hawke, Jimmy Fallon, Brad Pitt y Tommy Hilfiger, entre muchos otros. Todos firmaron estrictos acuerdos de confidencialidad y tuvieron prohibido el uso de teléfonos móviles.

La gran ausente fue Blake Lively, exíntima amiga de Swift, quien según el medio TMZ se encontraba en el norte del estado de Nueva York junto a su familia.

El operativo de seguridad fue sin precedentes. Más de 130 policías del Departamento de Policía de Nueva York, la Policía de la Autoridad Metropolitana de Transporte y la Policía de Amtrak se desplegaron en los alrededores del recinto. Se cortaron las calles West 31st y West 33rd, y se instalaron barreras de hormigón similares a las usadas en las finales de la NBA.

Kenneth Corey, exjefe del NYPD, lo resumió con contundencia: «Estuve casi 35 años en la Policía de Nueva York y nunca hubo una boda ni de lejos de esta magnitud».

El costo estimado del enlace oscila entre 15 y 20 millones de dólares, según organizadores de bodas consultados por medios especializados. El permiso para eventos de gran envergadura puede alcanzar los 66,000 dólares al día.

La boda coincidió con el 250º aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y con una histórica ola de calor en la ciudad.

Como guiño simbólico, las luces del Empire State Building se tiñeron de azul claro esa noche, en alusión a la tradición de llevar «algo azul» en una boda para traer buena suerte.

Grace Rauh, directora ejecutiva del grupo de vigilancia ciudadana Citizens Union, lo expresó así: «Es un anuncio fantástico de lo genial que es Nueva York. Lo entendemos. Somos de aquí. Ella podría casarse en cualquier sitio».