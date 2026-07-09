"Ella ya ganó el mundial": Imágenes de Cardi B con el guapísimo futbolista nigeriano Maduka en París desatan rumores

Cardi B y el portero nigeriano Maduka Okoye se convirtieron en la pareja más comentada de internet tras ser captados juntos en varios eventos de la Semana de la Moda de Alta Costura de París, desatando una avalancha de rumores sobre un posible romance que tiene a las redes sociales completamente enloquecidas.

Los dos coincidieron en el desfile de Jean Paul Gaultier Fall/Winter 2026, donde Okoye se sentó junto a la rapera en primera fila. Pero ahí no terminó la historia: también fueron vistos juntos en el showcase de Messika, y un video que se viralizó en cuestión de horas los muestra en un balcón, riéndose y conversando con una complicidad que no pasó desapercibida para nadie.

La imagen de Cardi B llegando al evento con un impactante vestido ya era suficiente para robar miradas, pero fue la actitud entre ella y el futbolista lo que realmente incendió las redes. Los comentarios no tardaron en llegar: «ella ya ganó el mundial», escribió un usuario, en referencia directa al fenómeno viral que Okoye protagonizó durante el torneo, pese a que Nigeria ni siquiera clasificó. Otro admirador señaló que este es exactamente el tipo de pareja que la rapera debería «asegurar».

Y es que Maduka Okoye no es un nombre cualquiera en 2026. El portero se convirtió en uno de los futbolistas más virales del Mundial sin haber jugado ni un solo partido en el torneo. Su cuenta de Instagram superó el millón de seguidores en pleno campeonato, y frases como «bloquéame, soy casada» o «¿cuándo juega Nigeria?» inundaron TikTok tras el amistoso Nigeria-Portugal del 10 de junio en Leiria.

Nacido en Düsseldorf, Alemania, el 28 de agosto de 1999, hijo de padre nigeriano y madre franco-alemana, Okoye tiene triple nacionalidad, mide casi dos metros y es soltero sin hijos conocidos. Un perfil que, combinado con sus apariciones en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone apenas cuatro días antes de la Paris Fashion Week, lo ha convertido en mucho más que un guardameta.

Del otro lado de la ecuación, Cardi B atraviesa uno de sus mejores momentos. Su segundo álbum, «AM I THE DRAMA?», debutó en el número uno del Billboard 200 y le valió tres premios en los American Music Awards de mayo de 2026. En el plano sentimental, la rapera terminó su relación con el jugador de la NFL Stefon Diggs en febrero de este año, con quien tiene un hijo nacido en noviembre de 2025, lo que significa que su corazón está oficialmente libre justo cuando aparece este portero de casi dos metros con cara de portada.

Ni Cardi B ni Okoye han confirmado ni desmentido ningún vínculo romántico, y por ahora todo apunta a que los rumores son producto del entusiasmo de los fans ante dos personas muy atractivas compartiendo risas en París. Pero son muchos los que esperan que entre ellos haya algo más...